“Siempre voy a estar a tu lado”: la frase de Cubero que conmovió a Allegra en su fiesta de 15

El exfutbolista emocionó a su hija con un discurso lleno de orgullo.

26/04/2026

Allegra Cubero celebró su cumpleaños de 15 con una increíble fiesta organizada por Fabián Cubero y por Mica Viciconte. Este fin de semana, a través de las redes sociales, se conocieron varias imágenes del megaevento.

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Más allá de la interna familiar con Nicole Neumann, la adolescente se permitió disfrutar cada segundo de la celebración. Incluso, en un momento de la noche se emocionó por el discurso que le preparó su papá.

El video de ese instante se conoció por parte de una amiga íntima de Fabián, que lo subió a sus redes sociales y que él luego compartió en su propio perfil de Instagram.

En la grabación se la puede ver a Allegra abrazada a su papá mientras en la pantalla se leen las palabras que él le dedicó para esta fecha tan especial. La adolescente no pudo evitar el llanto cuando le recordaron a sus seres queridos que ya no están.

“Hoy es una noche que va a quedar grabada para siempre en tu corazón rodeada de toda la gente que te ama y que te cuida desde algún lugar del cielo: como el abuelo Carlitos y tu padrino Chicho“, dijo en las primeras frases del discurso.

“Mi consejo como papá es que nunca dejes de soñar, recordá que en cada paso que des yo voy a estar ahí acompañándote en silencio y observando como vas construyendo tu propio camino”, dijo también.

Y sobre el final, Fabián recalcó: “Sabiendo que cuando me necesites siempre voy a estar ahí a tu lado. Estoy muy orgulloso de vos. Te amo desde siempre”.