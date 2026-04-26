Martín Fierro de la Moda 2026: los personajes que impusieron tendencia en la ficción

De Vicky en “Envidiosa” a las apuestas de época en “Menem”, el vestuario gana protagonismo en una terna que da que hablar.

26/04/2026

La nueva edición del Martín Fierro de la Moda se celebrará esta noche. Uuna de las categorías que genera más expectativa es la que reconoce el Mejor Estilo en Ficción.

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En este caso, no se trata del look personal de los actores, sino del trabajo detrás de cada personaje: el vestuario como herramienta clave para construir identidad en pantalla.

En la terna de Actriz con Mejor Estilo en Ficción, cuatro interpretaciones distintas compiten por el reconocimiento: Griselda Siciliani por Envidiosa con vestuario de Lorena Díaz, Monna Antonópulos por Menem con vestuario de Pilar González, Julieta Zylberberg por Yiya con vestuario de Cecilia Coronado y Bárbara Lombardo, también por Envidiosa con Lorena Díaz.

Uno de los casos más resonantes es el de Siciliani, cuyo personaje, Vicky, se convirtió en un verdadero fenómeno de estilo. Dentro de la serie, la moda no es un detalle más, sino parte central de su personalidad.

Trajes al cuerpo, blusas con volumen, stilettos y botas altas construyen una imagen sofisticada y segura. “Vicky se ocupa mucho de la moda, de estar todos los días impecable”, contó la actriz.

Detrás de esa construcción está el trabajo de la vestuarista Lorena Díaz, a quien la propia Siciliani destacó por su rol clave en la serie: un armado integral que no solo define a un personaje, sino a todo un universo visual.

Por su parte, Bárbara Lombardo, también en Envidiosa, acompaña ese mismo mundo estético, donde la sastrería, los accesorios y la ropa deportiva (interpreta a una ex Leona) marcan el pulso de una historia atravesada por la imagen.

En un registro distinto aparece Menem, con Monna Antonópulos (que interpretó a María Julia Alsogaray) nominada por su participación en una ficción que reconstruye una época.

Martín Fierro de la Moda 2026

En este tipo de producciones, el vestuario no solo viste, sino que contextualiza: siluetas, colores y texturas funcionan como indicadores del momento histórico y ayudan a construir verosimilitud.

Lo mismo sucede con Julieta Zylberberg en Yiya, donde la caracterización se apoya en elementos que remiten a la época (fines de los 70), con una estética que dialoga con el contexto narrativo y potencia el desarrollo del personaje.

En la categoría masculina, los nominados a Actor con Mejor Estilo en Ficción también reflejan esta diversidad de propuestas: Benjamín Vicuña por Corazón delator con vestuario de Majo Fuertes, Franco Masini por El retorno con vestuario de Magda Banach y Leonardo Sbaraglia por Menem con vestuario de Pilar González.

En Corazón Delator, Benjamín Vicuña se puso en la piel de un empresario de clase alta con aires de dandy. Los looks, modernos y urbanos, reflejaban esta premisa.

La nominación de Sbaraglia por Menem refuerza, una vez más, el peso del trabajo de reconstrucción estética en ficciones basadas en hechos reales, donde cada detalle suma a la credibilidad. Además del vestuario de los ‘90 y tan característicos del ex presidente, el trabajo implicó horas de maquillaje, prótesis y pelo falso.

En El Retorno, Franco Masini interpretó a un hombre que despertó de un coma creyendo ser Jesucristo. El pelo largo y castaño oscuro, el maquillaje protagonista y el vestuario con guiños religiosos fueron parte de la transformación.

Con estilos que van desde la sofisticación urbana hasta la recreación histórica, esta terna pone en primer plano el importante rol del vestuarista en la ficción.