Drama en Añatuya: una mujer grave tras caer de una escalera en un boliche

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo. La mujer sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y fue derivada a un centro de mayor complejidad.

26/04/2026

Lo que debía ser una salida más de fin de semana terminó en una escena marcada por el dramatismo y la urgencia. Durante la madrugada de este domingo, una mujer resultó gravemente herida tras caer desde una escalera de considerable altura en el interior de un boliche de la ciudad de Añatuya.

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El hecho se registró cerca del cierre del evento bailable, cuando por causas que aún son materia de investigación, la mujer perdió el equilibrio mientras descendía por una estructura interna del local. La caída fue violenta y el impacto le provocó un traumatismo craneoencefálico que la dejó inconsciente en el lugar.

Testigos que se encontraban en el boliche, conmocionados por la situación, dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. En cuestión de minutos, personal sanitario arribó al sitio y procedió a inmovilizar a la víctima para su traslado urgente al Hospital Zonal de Añatuya.

Según trascendió, la mujer ingresó al centro de salud con pérdida de conocimiento y signos compatibles con compromiso neurológico, lo que encendió las alarmas del equipo médico. Ante la complejidad del cuadro, se resolvió su derivación inmediata a un centro de mayor complejidad en la ciudad de La Banda, donde será sometida a estudios de diagnóstico por imágenes para determinar la gravedad de las lesiones.

En paralelo, efectivos policiales trabajaron en el lugar del hecho para recabar testimonios y establecer cómo se produjo el accidente. No se descarta ninguna hipótesis, incluyendo posibles fallas en las medidas de seguridad del local.

La investigación quedó en manos de la fiscalía de turno, que busca determinar responsabilidades en torno a un episodio que volvió a poner el foco en las condiciones de seguridad dentro de los espacios de esparcimiento nocturno.