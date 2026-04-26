Allanaron la casa de un joven de 14 años que amenazó con dispararle a la directora de su escuela

El adolescente publicó un mensaje intimidatorio vinculado a un tiroteo escolar. La Justicia secuestró su celular y le prohibieron asistir de manera presencial al establecimiento.

26/04/2026

Un estudiante de 14 años quedó en el centro de una causa judicial luego de publicar en sus redes sociales un mensaje amenazante dirigido a la directora del colegio al que asiste, el Instituto Parroquial Cristo Obrero de Haedo.

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La frase difundida por el menor generó fuerte preocupación entre la comunidad educativa. “Si van a hacer tiroteos tírenle a la directora. ¿Qué es eso de a los compañeros?”, escribió en una publicación que rápidamente comenzó a circular entre alumnos, padres y docentes.

Frente a la gravedad del contenido, las autoridades del establecimiento realizaron la denuncia correspondiente, lo que motivó la intervención de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Morón, a cargo del fiscal Gabriel Crudo Iturri.

Tras identificar al presunto autor del mensaje, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda familiar, ubicada sobre calle Curuzú Cuatiá al 200, en Morón. El procedimiento fue llevado adelante por personal policial de la comisaría 2 de Haedo.

Por disposición de la jueza Karina de Luca, durante el operativo se identificó al adolescente y a los adultos responsables del hogar, además de secuestrar el teléfono celular desde el cual se habría realizado la publicación.

Según trascendió, la madre del menor colaboró con el procedimiento y fue notificada sobre la apertura de una causa penal contra su hijo, caratulada como intimidación pública agravada por incitación a la violencia colectiva.

El dispositivo será sometido a pericias mientras avanza la investigación. En tanto, el joven no podrá concurrir presencialmente al colegio y deberá continuar con sus estudios de manera virtual.