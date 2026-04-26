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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 ABR 2026 | 16º
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Agua y Energía venció a Villa Unión en El Cruce y se quedó con el clásico chico de La Banda

El elenco de Juan Pablo Gómez festejó por 1 a 0 ante el Verde de La Curva de Jorge Llapur por 1 a 0, por la fecha 3 de la Liga Santiagueña.

26/04/2026

Agua y Energía se quedó con el clásico chico de La Banda al imponerse por 1 a 0 frente a Villa Unión en El Cruce, en el marco de una nueva fecha de la Liga Santiagueña de Fútbol.

La diferencia llegó gracias a Axel Montiveros, quien marcó el único gol del encuentro y le dio al local una victoria muy festejada ante su gente. Villa Unión intentó reaccionar, pero no logró vulnerar la defensa rival.

Agua terminó con 10 jugadores por la expulsión de Damián Gómez.

Con este resultado, Agua y Energía suma 3 puntos, mientras que Villa Unión queda con 1 unidad, producto de dos derrotas y un empate, en un arranque que genera preocupación.

En la próxima fecha, el conjunto Energético será visitante de Banfield, mientras que Villa Unión tendrá jornada libre.

En Reserva, Agua y Energía se impuso por 3 a 1.

Resultados:

  • Central Córdoba 2-0 Comercio
  • Estudiantes 0-1 Yanda FC
  • Agua y Energía 1-0 Villa Unión
  • Independiente de Beltrán 1-2 Defensores de Forres
  • Sportivo Fernández 6-2 Unión de Beltrán
  • Independiente de Fernández 1-0 Atlético Forres
  • Central Argentino 1-0 Instituto Deportivo Santiago

Sigue el lunes

La fecha continuará el lunes 27 con otros dos encuentros.

Güemes recibirá a Unión Santiago en su estadio, también a puertas cerradas, mientras que Sarmiento de La Banda será local frente a Banfield.

La programación será:

  • Güemes vs. Unión Santiago
    Cancha de Club Atlético Güemes
    Reserva: 14.00 | Primera: 16.00
    A puertas cerradas
  • Sarmiento (LB) vs. Banfield
    Cancha de Sarmiento
    Reserva: 14.30 | Primera: 16.30
    Público local

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Agua y Energía Club Atlético Villa Unión

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