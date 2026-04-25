Güemes no pudo con Atlanta y sufrió una dura derrota en La Isla

El Gaucho se topó con un Bohemio efectivo que se terminó imponiendo por 2-0 en el marco de la fecha 11 de la Primera Nacional.

26/04/2026

Güemes sufrió una dura derrota este domingo al caer por 2 a 0 frente a Atlanta en La Isla, por la fecha 11 de la Zona B de la Primera Nacional.

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El equipo dirigido por Juan Vita no pudo hacerse fuerte ante su gente y terminó pagando caro la expulsión de Walter Juárez en el arranque del segundo tiempo.

Un partido que cambió en el complemento

Durante la primera mitad, el encuentro fue parejo y ninguno de los dos equipos logró romper el cero.

Sin embargo, todo cambió rápidamente en el inicio del complemento. A los 4 minutos, Güemes quedó con un hombre menos por la expulsión de Walter Juárez, una situación que condicionó por completo el desarrollo del partido.

Con superioridad numérica, Atlanta comenzó a manejar mejor la pelota y encontró los espacios para lastimar.

La visita logró abrir el marcador a los 24 minutos del segundo tiempo gracias a Alejandro Quintana, que aprovechó su oportunidad y le dio un duro golpe al Gaucho.

El equipo santiagueño intentó reaccionar, pero no encontró claridad ni profundidad para llegar al empate.

Y cuando buscaba la igualdad, llegó el segundo golpe: a los 37 minutos, Federico Castro selló el 2 a 0 definitivo para el Bohemio.

Con esta derrota, Güemes quedó en el puesto 15 de la Zona B con 10 puntos, producto de dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Ahora, el conjunto santiagueño deberá dar vuelta la página rápidamente y pensar en la próxima fecha, donde visitará a Midland en Buenos Aires con la obligación de volver a sumar.