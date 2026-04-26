Independiente de Fernández le ganó a Atlético Forres y suma puntaje ideal en la Zona Robles

El equipo de Marcos Carrizo se impuso por 1 a 0 en el marco de la fecha 3 de la Liga Santiagueña.

26/04/2026

Independiente de Fernández continúa con su andar arrollador en la Zona Robles al derrotar por 1 a 0 a Atlético Forres, en el cierre de la tercera fecha de la Liga Santiagueña de Fútbol, y consolidarse como uno de los equipos más sólidos del certamen.

El único gol del encuentro lo convirtió Walter Zerda, quien marcó la diferencia mínima en un partido disputado y le dio al Rojo tres puntos fundamentales para sostener su racha perfecta en el torneo.

Con este triunfo, Independiente de Fernández alcanzó los 9 puntos y se mantiene con puntaje ideal, mientras que Atlético Forres quedó con 3 unidades, sin poder sostener regularidad en este arranque.

En la próxima fecha, el conjunto de Fernández tendrá un duelo clave ante Independiente de Beltrán, mientras que Atlético Forres será local frente a Unión de Beltrán, en la continuidad del campeonato.

En Reserva fue 1 a 1.

Resultados:

Central Córdoba 2-0 Comercio

Estudiantes 0-1 Yanda FC

Agua y Energía 1-0 Villa Unión

Independiente de Beltrán 1-2 Defensores de Forres

Sportivo Fernández 6-2 Unión de Beltrán

Independiente de Fernández 1-0 Atlético Forres

Central Argentino 1-0 Instituto Deportivo Santiago

Sigue el lunes

La fecha continuará el lunes 27 con otros dos encuentros.

Güemes recibirá a Unión Santiago en su estadio, también a puertas cerradas, mientras que Sarmiento de La Banda será local frente a Banfield.

La programación será: