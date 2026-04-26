Santiago del Estero conmemoró un año de la partida del papa Francisco con una multitudinaria misa

La celebración fue presidida por monseñor Vicente Bokalic y reunió a numerosos fieles en la Catedral Basílica.

26/04/2026

En un clima de profundo recogimiento y emoción, este domingo por la noche se celebró una santa misa en memoria del papa Francisco, al cumplirse un año de su partida a la Casa del Padre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ceremonia tuvo lugar en la Catedral Basílica de Santiago del Estero, donde una importante cantidad de fieles se congregó para rendir homenaje al pontífice argentino y recordar su legado espiritual.

La celebración litúrgica fue presidida por el arzobispo Vicente Bokalic, quien encabezó la misa ante familias, jóvenes y adultos mayores que colmaron el templo.

Durante la ceremonia se vivieron momentos de intensa espiritualidad, con oraciones, lecturas bíblicas y reflexiones centradas en la figura de Francisco.

En ese marco, se destacó especialmente su mensaje de humildad, cercanía con los más necesitados y compromiso con una Iglesia abierta e inclusiva, valores que marcaron su pontificado y dejaron una profunda huella en millones de personas alrededor del mundo.

La presencia de numerosos fieles reflejó el afecto que el papa argentino continúa despertando en la comunidad santiagueña.

Con respeto y emoción, los asistentes participaron de la celebración para agradecer su testimonio de fe y mantener viva la memoria de quien se convirtió en una de las figuras religiosas más influyentes de la historia reciente.