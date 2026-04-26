Cronograma de fumigaciones: qué barrios serán intervenidos esta semana

La Municipalidad de la Capital informó el esquema de trabajos preventivos que llevará adelante la Dirección de Calidad de Vida entre lunes y jueves en distintos sectores de la ciudad.

26/04/2026

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital comunicó su cronograma de fumigaciones para esta semana y los barrios que abarcará, dando continuidad a su programa anual de acciones preventivas.

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Este lunes se trabajará en los barrios Almirante Brown (Jerarquizado Municipal, amp. 100 viv., Duplex), Islas Malvinas (sector Duplex y Parque de la Paz), Jardín, Los Flores (todas sus ampliaciones y Virgen de Guadalupe) y La Costa.

El martes será el turno de los barrios Cabildo (Ciudad del Niño), Belgrano (Palomar), 8 de Abril, Cáceres, Independencia (Ulluas, Telefónicos, Parque del Rio I, II, III), Reconquista y La Católica.

El miércoles las tareas se localizarán en los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Lomas del Golf (sectores Rivera y Altos), Parque Aguirre, Juan XXIII (sector Triángulo) y San Francisco.

El jueves las fumugaciones serán en los barrios Aeropuerto (todas sus ampliaciónes), Borges (Villa Borges, 1° y 2° ampliación, Coesa) y Huaico Hondo (sector Tarapaya y villa Tranquila).