Respaldo para Juan Vita: pese al mal momento de Güemes seguirá como DT

La dirigencia decidió sostener al entrenador en su cargo, aunque este lunes habrá una reunión clave para analizar el presente y exigir una reacción inmediata.

26/04/2026

A pesar de los malos resultados que arrastra el equipo, la dirigencia de Güemes ratificó su respaldo a Juan Vita, quien por el momento continuará al frente del plantel. La decisión apunta a sostener el proceso, aunque puertas adentro crece la preocupación por el rendimiento.

Para este lunes está prevista una reunión entre la comisión directiva y el entrenador, en la que se buscarán respuestas rápidas y un cambio de rumbo en lo futbolístico. El objetivo será claro: revertir la situación en el corto plazo y recuperar competitividad en el torneo.

Desde la dirigencia sostienen la idea de apostar a la continuidad del cuerpo técnico, entendiendo que aún hay margen para revertir el presente. Sin embargo, también dejaron en claro que si los resultados no mejoran, se evaluará nuevamente la situación y no se descartan decisiones más drásticas.

Por ahora, el mensaje es concreto: respaldo para Vita, pero con la necesidad urgente de que el equipo muestre una reacción dentro de la cancha en las próximas fechas.