Mariana Brey podría dejar su puesto en Duro de Domar

Mariana Brey, columnista de Duro de Domar, ha generado especulaciones sobre su posible salida tras eliminar su mención en Instagram, según informan medios locales.

26/04/2026

A lo largo de los últimos días, el nombre de Mariana Brey ha acaparado la atención mediática debido a los rumores de su salida del programa 'Duro de Domar', una situación que se originó en el programa 'Intrusos'.

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Inicialmente, Mariana Brey desmintió estos rumores, afirmando que continuaría formando parte del equipo de C5N. Sin embargo, la situación ha tomado un giro inesperado en las últimas horas.

El miércoles, varios usuarios en redes sociales notaron un cambio significativo en la biografía de Instagram de Mariana Brey, donde eliminó la mención a su rol como columnista en 'Duro de Domar', manteniendo únicamente su participación en C5N.

La posible salida de Mariana Brey no implica que deje de trabajar en la señal informativa, según indicó el periodista Pablo Montagna en X. A pesar de la falta de un comunicado oficial, el cambio en su perfil de redes sociales es un indicativo claro.

Por otro lado, Rodrigo Lussich mencionó en 'Intrusos' que la continuidad de Mariana Brey en C5N no está confirmada, ya que se encuentra en negociaciones para participar en un nuevo programa.

Los motivos detrás de esta posible salida están relacionados con un cambio de dirección en el programa 'Duro de Domar', que busca renovar su staff de columnistas, incorporando a panelistas históricos que han formado parte del formato anteriormente.