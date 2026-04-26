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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 ABR 2026 | 16º
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Yanda FC se quedó con un sólido triunfo ante Estudiantes en Huaico Hondo

El elenco de Javier Saravich se quedó con el duelo válido por la fecha 3 de la Zona Capital al imponerse por 1 a 0.

26/04/2026

Yanda FC consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar por 1 a 0 a Estudiantes de Huaico Hondo, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Zona Capital de la Liga Santiagueña de Fútbol. El conjunto dirigido por Javier Saravich mostró solidez y supo aprovechar su momento para quedarse con los tres puntos.

La diferencia llegó a través de Facundo Maximiliano Aguirre, quien marcó el único gol del encuentro y le dio el triunfo a Yanda. Estudiantes intentó reaccionar, pero no logró quebrar el orden defensivo del rival y terminó quedándose con las manos vacías en su casa.

Con este resultado, Yanda FC se ubica en la cuarta posición con 3 puntos, mientras que Estudiantes quedó segundo con 4 unidades, manteniéndose en zona de protagonismo pese al traspié.

En la próxima fecha, Estudiantes de Huaico Hondo volverá a ser local cuando reciba a Central Córdoba, mientras que Yanda FC se medirá ante Unión Santiago, en otro duelo clave para sus aspiraciones.

En el encuentro de Reserva, la alegría fue para el local, ya que Estudiantes se impuso 1 a 0.

  • Central Córdoba 2-0 Comercio
  • Estudiantes 0-1 Yanda FC
  • Agua y Energía 1-0 Villa Unión
  • Independiente de Beltrán 1-2 Defensores de Forres
  • Sportivo Fernández 6-2 Unión de Beltrán
  • Independiente de Fernández 1-0 Atlético Forres
  • Central Argentino 1-0 Instituto Deportivo Santiago

Sigue el lunes

La fecha continuará el lunes 27 con otros dos encuentros.

Güemes recibirá a Unión Santiago en su estadio, también a puertas cerradas, mientras que Sarmiento de La Banda será local frente a Banfield.

La programación será:

  • Güemes vs. Unión Santiago
    Cancha de Club Atlético Güemes
    Reserva: 14.00 | Primera: 16.00
    A puertas cerradas
  • Sarmiento (LB) vs. Banfield
    Cancha de Sarmiento
    Reserva: 14.30 | Primera: 16.30
    Público local

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Estudiantes de Huaico Hondo Yanda FC

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