Escándalo en España: Esteban Andrada fue expulsado, reaccionó con una trompada y provocó una batalla campal

El exarquero de Boca perdió el control tras ver la segunda amarilla y protagonizó una pelea que terminó con golpes y patadas entre jugadores de Huesca y Zaragoza.

26/04/2026

Un verdadero escándalo se vivió en la segunda división del fútbol español durante el partido entre Huesca y Real Zaragoza, con el argentino Esteban Andrada como principal protagonista.

El exarquero de Boca Juniors fue expulsado a los 99 minutos del encuentro por doble amarilla y terminó reaccionando de la peor manera: corrió hacia un rival y le propinó una trompada en la cara delante de todos.

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De héroe a protagonista del escándalo

Paradójicamente, Andrada había comenzado el partido siendo una de las figuras de Zaragoza, ya que a los cinco minutos del primer tiempo le atajó un penal al local y sostenía la ilusión de su equipo en un partido clave por la permanencia.

Sin embargo, todo cambió en el cierre.

En tiempo de descuento, el arquero argentino empujó al capitán rival, Jorge Pulido, y el árbitro no dudó en mostrarle la segunda tarjeta amarilla. La decisión desató la furia del ex Boca.

Trompada y batalla campal

Luego de ver la roja, Andrada perdió completamente el control: salió corriendo a buscar a Pulido y le lanzó una brutal trompada en el rostro.

La reacción generó una inmediata batalla campal.

Los jugadores de Huesca fueron directamente a increpar al arquero argentino y la escena terminó con empujones, golpes y patadas entre futbolistas de ambos equipos.

Las imágenes rápidamente se viralizaron por la magnitud del escándalo.

Derrota y complicación en la tabla

Además del escándalo, la jornada terminó de la peor manera para Zaragoza, que cayó derrotado en un partido clave por la lucha por no descender.

Con esta derrota, el equipo quedó en el puesto 21 de 22 en la Liga Hypermotion, muy comprometido con la permanencia a falta de apenas cinco jornadas para el cierre de la temporada.

Por su parte, Huesca quedó prácticamente salvado del descenso.

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El paso de Andrada por Boca

Andrada llegó a Boca en agosto de 2018 proveniente de Club Atlético Lanús por casi cinco millones de dólares y dejó una etapa muy importante en el club.

Disputó 93 partidos, recibió 55 goles y logró mantener la valla invicta en 53 oportunidades.

Además, conquistó cuatro títulos:

Supercopa Argentina 2018/2020

Superliga 2020

Copa Argentina 2019/2020

Copa de la Liga Profesional 2019/2020

Esta vez, sin embargo, fue noticia por una reacción que seguramente traerá fuertes sanciones.