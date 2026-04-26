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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 ABR 2026 | 16º
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Defensores de Forres se repuso con una victoria ante Independiente en Beltrán

El equipo de Matías Gerez se impuso por 2 a 1, en el marco de la fecha 3 de la Liga Santiagueña por la zona Robles.

26/04/2026

Defensores de Forres logró un triunfo importante como visitante al vencer por 2 a 1 a Independiente de Beltrán, en el marco de la tercera fecha de la Zona Robles de la Liga Santiagueña de Fútbol, y se acomodó en los puestos de arriba.

Enzo Paz anotó para el local en tanto que con goles de Luciano Coria y Gabriel Salvatierra, la visita se llevó el triunfo.

Con este resultado, Independiente de Beltrán se queda con 4 unidades, mientras que Defensores de Forres alcanza los 6 puntos y se ubica como escolta de Independiente de Fernández, que lidera la zona.

En la próxima fecha, Defensores de Forres será local ante Sportivo Fernández, en un duelo clave en la parte alta, mientras que Independiente de Fernández recibirá a Independiente de Beltrán en otro cruce determinante.

En el encuentro de Reserva, la victoria fue para Independiente de Beltrán, que se impuso por 2 a 1.

Resultados:

  • Central Córdoba 2-0 Comercio
  • Estudiantes 0-1 Yanda FC
  • Agua y Energía 1-0 Villa Unión
  • Independiente de Beltrán 1-2 Defensores de Forres
  • Sportivo Fernández 6-2 Unión de Beltrán
  • Independiente de Fernández 1-0 Atlético Forres
  • Central Argentino 1-0 Instituto Deportivo Santiago

Sigue el lunes

La fecha continuará el lunes 27 con otros dos encuentros.

Güemes recibirá a Unión Santiago en su estadio, también a puertas cerradas, mientras que Sarmiento de La Banda será local frente a Banfield.

La programación será:

  • Güemes vs. Unión Santiago
    Cancha de Club Atlético Güemes
    Reserva: 14.00 | Primera: 16.00
    A puertas cerradas
  • Sarmiento (LB) vs. Banfield
    Cancha de Sarmiento
    Reserva: 14.30 | Primera: 16.30
    Público local

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Defensores de Forres Club Atlético Independiente de Beltrán

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