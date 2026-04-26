Central Córdoba sumó un importante triunfo ante Comercio en El Zanjón

El equipo de Britos se impuso por 2 a 0 en el marco de la fecha 3 de la Liga Santiagueña.

26/04/2026

Central Córdoba consiguió un triunfo clave al derrotar por 2 a 0 a Comercio en El Zanjón, en el marco de la tercera fecha de la Liga Santiagueña de Fútbol. El equipo dirigido por Britos fue contundente en el inicio y encaminó rápidamente la victoria.

Apenas a los 2 minutos del primer tiempo, Santiago Fonzo abrió el marcador y sorprendió al local. Luego, a los 23’, Federico García amplió la ventaja para el Ferroviario, que aprovechó su eficacia para golpear en los momentos justos y manejar el partido con mayor tranquilidad.

Con este resultado, Central Córdoba suma 3 puntos y se ubica en la tercera posición, mientras que Comercio, a pesar de la derrota, se mantiene como líder del certamen, aunque dejó escapar una buena chance de estirar la diferencia.

En la próxima fecha, el conjunto ferroviario visitará a Estudiantes de Huaico Hondo, mientras que Comercio tendrá jornada libre.

En el encuentro de Reserva, igualaron 1 a 1, cerrando una jornada repartida en El Zanjón.

Resultados:

Central Córdoba 2-0 Comercio

Estudiantes 0-1 Yanda FC

Agua y Energía 1-0 Villa Unión

Independiente de Beltrán 1-2 Defensores de Forres

Sportivo Fernández 6-2 Unión de Beltrán

Independiente de Fernández 1-0 Atlético Forres

Central Argentino 1-0 Instituto Deportivo Santiago

Sigue el lunes

La fecha continuará el lunes 27 con otros dos encuentros.

Güemes recibirá a Unión Santiago en su estadio, también a puertas cerradas, mientras que Sarmiento de La Banda será local frente a Banfield.

La programación será: