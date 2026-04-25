Independiente Rivadavia goleó a Gimnasia en un clásico mendocino histórico y sigue de fiesta

La Lepra fue contundente y dio vuelta el marcador para imponerse por 5-1 ante el Lobo.

26/04/2026

Luego de cuatro décadas, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de Mendoza volvieron a enfrentarse en un clásico de Primera División y el espectáculo no decepcionó.

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Por la fecha 16 del Torneo Apertura, la Lepra mendocina se impuso con un contundente 5-1 sobre el Lobo en el estadio Bautista Gargantini, en un partido cargado de emociones.

La visita golpeó primero y sorprendió a todos a los apenas 33 segundos, cuando Blas Armoa abrió el marcador de cabeza.

Sin embargo, el equipo local reaccionó rápidamente y terminó construyendo una goleada memorable con tantos de Sheyko Studer, Fabrizio Sartori, Alex Arce, Leonard Costa y Leonel Bucca.

Además, Gimnasia sufrió otro duro golpe con la insólita expulsión de Franco Saavedra, que dejó al equipo con diez jugadores y complicó aún más sus chances de reacción.

Con esta gran victoria, Independiente Rivadavia reafirmó su gran presente y se quedó con un clásico histórico que quedará marcado en Mendoza.