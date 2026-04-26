Franco Colapinto y Maia Reficco se mostraron juntos en el Road Show de Buenos Aires y afianzan su romance

El piloto argentino y la actriz fueron vistos durante el evento en Palermo. En los últimos días también compartieron salidas y crecieron las señales de una relación cada vez más consolidada.

26/04/2026

El romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco ya no es solo un rumor: se consolida como una de las parejas más comentadas del momento y todo indica que atraviesa su mejor presente. En las últimas semanas, la pareja comenzó a mostrarse cada vez más unida en Buenos Aires, justo cuando el piloto lleva adelante su exhibición en el barrio porteño de Palermo. Ambos disfrutan de la ciudad y, lejos de la discreción que marcó los primeros días de su relación, empezaron a compartir salidas y a dejarse ver juntos en público. Y en las últimas horas, volvieron a reafirmar su romance al mostrarse juntos en pleno evento.

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En una de las pausas del piloto en los boxes, las cámaras de ESPN captaron a la pareja saliendo para ver uno de los vehículos. Aunque al notar que estaba siendo filmada, Maia optó por retirarse rápido de la escena, el momento quedó inmortalizado y fue compartido tanto por cuentas del fandom de Reficco como por el periodista Gustavo Méndez.

Fue Méndez, panelista de La Mañana con Moria (El Trece), quien desde marzo viene sumando detalles sobre el vínculo entre ambos. Ante la viralización del clip, escribió en su cuenta de Instagram: “Maia Reficco finalmente apareció en el Road Show. La novia de Franco Colapinto lo pensó mucho si asistir o no al gran evento pero el joven piloto me cuentan la convenció y llegó a Palermo para acompañarlo”. Y agregó: “Ya no se ocultan los novios, tal como conté el 23 de marzo y que todos me desmintieron, incluido el propio corredor. Me cae súper bien Reficco, que no cartonea cámara. Súper perfil bajo”.

En las horas previas al comienzo del evento, Méndez había anticipado la posible ausencia de la actriz de Hadestown en el multitudinario show. “¡Me llega info de Maia Reficco! Aparentemente, Maia lo vería por televisión al Road Show de su novio (ojalá que cambie de opinión). Sí estará presente su hermano, Joaquín”, escribió en referencia al actor de la serie de Cris Morena, Margarita. Finalmente, la presencia de Maia en Palermo confirmó que la artista decidió acompañar a Franco y dejar de lado el bajo perfil que caracterizó los primeros meses de relación.

El romance entre Colapinto y Reficco dejó de ser solo un rumor y empezó a desplegarse en la vida social porteña. Este fin de semana, la pareja fue vista durante el mediodía del sábado junto a un grupo de amigos almorzando en un restaurante de Cardales, a donde llegaron en helicóptero, sumando un toque de glamour y sorpresa a la reunión. Testigos captaron a Franco y Maia abrazados, distendidos y sonrientes, disfrutando del día rodeados de naturaleza y amigos. En una de las postales más comentadas, Maia luce una blusa blanca y una chaqueta rosa claro, mientras Franco aparece con un suéter verde oliva. Ambos se muestran relajados y felices, en un clima de total complicidad.

Otra de las imágenes, compartida por la cuenta de Instagram de SQP (América), el programa que conduce Yanina Latorre, mostró a la pareja paseando juntos por la Estancia Vigil. Caminan sonrientes, en actitud natural y sin intentar ocultar su vínculo, confirmando que la relación atraviesa un gran momento. Los gestos de cariño y los abrazos reflejan la conexión que existe entre ellos, una complicidad que trasciende la pantalla y las redes sociales.

En ese entonce, el periodista Méndez sumó más detalles. “Franco Colapinto y Maia Reficco ya no se esconden. Están parando en el Park Hyatt, en el Palacio Duhau, en el barrio de Recoleta. Y escuchen lo que hizo Colapinto anoche. Preparó la suite con pétalos de rosas incluido adentro del jacuzzi, con champagne para celebrar este amor. También a Colapinto, en otra habitación del tercer piso, lo está acompañando su mamá. Así que este domingo aparentemente se viene la oficialización de este noviazgo que te conté el 23 de marzo en La Mañana con Moria (El Trece) y que se recontra confirmó. Franco Colapinto y Maia Reficco, re enamorados”, comentó.

Con cada aparición pública, Franco y Maia confirman que ya no intentan ocultar su romance y que disfrutan de vivirlo a pleno, rodeados de amigos, familia y el cariño de sus seguidores. Las imágenes, los testimonios y los gestos de ambos dejan en claro que el amor se hace cada vez más fuerte y que ya son, sin dudas, una de las parejas del año.