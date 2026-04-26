Baltimore ofrece casas a un dólar con un requisito de renovación

Baltimore ofrece viviendas a un dólar para revitalizar su mercado inmobiliario, requiriendo una inversión mínima de 90,000 dólares para renovaciones.

26/04/2026

Baltimore, una ciudad cercana a Washington D. C., está implementando un innovador programa que permite adquirir viviendas por solo un dólar. Esta iniciativa busca rehabilitar las miles de propiedades vacías que existen en la ciudad. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (DHCD) de Baltimore ha lanzado un enlace de solicitud para que los interesados puedan acceder a esta oferta.

Los compradores que deseen participar en este programa deben tener en cuenta que, a pesar del precio simbólico, se requiere una inversión significativa. Los solicitantes deben demostrar que pueden gastar al menos 90,000 dólares en renovaciones, lo que asegura que las viviendas adquiridas se restauren adecuadamente.

El programa también permite a los promotores adquirir propiedades por 3,000 dólares y a organizaciones sin fines de lucro por 1,000 dólares. Sin embargo, los compradores individuales pueden obtener una vivienda por un dólar, siempre que se comprometan a residir en ella durante un mínimo de cinco años.

En las últimas tres décadas, Baltimore ha ofrecido incentivos a desarrolladores para atender las necesidades de la comunidad, logrando un 80% de respuesta. Sin embargo, la ciudad enfrenta desafíos significativos en cuanto a la oferta de vivienda asequible, con solo 38 unidades disponibles por cada 100 necesarias para los hogares que ganan el 30% o menos del ingreso medio.

La comunidad ha expresado preocupaciones sobre la gentrificación y su impacto en los residentes de larga data. Algunos moradores han señalado que las iniciativas deben incluir beneficios para quienes ya viven en la ciudad y han contribuido a su desarrollo a lo largo de los años.

Los solicitantes estarán sujetos a un riguroso proceso de investigación, que incluye la verificación de antecedentes penales y la revisión de cualquier embargo o sentencia pendiente. Esto es parte del esfuerzo de la ciudad para asegurar que los nuevos propietarios estén preparados para afrontar los desafíos de la rehabilitación de propiedades.

La Alcaldía de Baltimore ha reservado los primeros 90 días del programa para aquellos compradores que utilizarán la vivienda como residencia principal. Aunque se han recibido más de 800 consultas, actualmente hay menos de 300 viviendas disponibles. El DHCD se compromete a mantener el listado de propiedades actualizado para asegurar la transparencia del programa.