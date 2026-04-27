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El gobernador destacó la política educativa: "No es un gasto, sino la mejor inversión que puede hacer un gobierno"

Lo hizo durante su mensaje anual desde la Legislatura.

Hoy 11:41

El gobernador Elías Suárez brindó su mensaje anual desde la Legislatura, donde puso el foco en la educación como eje central de la gestión provincial, incluso en un contexto económico adverso.

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Durante su discurso, el mandatario remarcó que la provincia superó el mandato constitucional del 30% del presupuesto destinado a educación. “La educación no es un gasto, es la mejor inversión que puede hacer un gobierno”, afirmó.

En ese marco, destacó la continuidad de políticas públicas orientadas a garantizar el acceso, la inclusión y la calidad educativa en todo el territorio. Entre ellas, subrayó el rol del programa de comedores escolares, que en 2026 alcanzará a 220.754 estudiantes mediante distintas líneas de acción.

Se destacan iniciativas como el Desayuno Fortificado, destinado a todos los niveles obligatorios, y el programa de yogur escolar para jardines de infantes de Capital y Banda. Además, el complemento alimentario abarca instituciones de jornada simple, completa y extendida, incluyendo el nivel secundario.

En el plano pedagógico, el gobernador resaltó el fortalecimiento del Plan Jurisdiccional de Alfabetización “Santiago LEE Y ESCRIBE”, orientado a desarrollar competencias de lectura, comprensión y producción de textos en los estudiantes. En el nivel secundario, se avanza con programas específicos en Lengua y Matemática, basados en diagnósticos institucionales.

También se destacó el programa Metas Digitales, que impulsa la inclusión tecnológica mediante la entrega de tablets a estudiantes de los últimos años del secundario. A su vez, el programa Escuela Escala Metas, destinado a escuelas rurales, beneficia a más de 5.000 estudiantes con equipamiento para actividades productivas como carpintería, huertas, panificados y artesanías.

Entre otras iniciativas, Suárez mencionó el programa “Conociendo Mi Provincia”, que permite a estudiantes del interior conocer la Capital, Termas de Río Hondo y Villa La Punta, y el crecimiento del ITSE, donde egresaron cerca de 200 técnicos en áreas como software, ciencia de datos e inteligencia artificial. Para 2026, más de 2.400 estudiantes se preinscribieron en sus carreras.

Finalmente, el gobernador destacó como un hito haber alcanzado la conectividad del 100% de las instituciones educativas en diciembre de 2025. En total, se conectaron 1.511 edificios escolares, incluyendo zonas rurales y parajes remotos, incorporando además energía solar para garantizar un servicio sustentable.

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