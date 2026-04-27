Argentinos Juniors se lo dio vuelta a Huracán y quedó como escolta junto a River

El Bicho reaccionó y se impuso por 2-1 en Parque Patricios para seguir prendido arriba en la Zona B del Torneo Apertura.

27/04/2026

Argentinos Juniors reaccionó a tiempo, venció por 2-1 a Huracán y se metió de lleno en la pelea, en un resultado que además fue celebrado por Racing, que ahora depende de sí mismo para clasificar a los playoffs del Torneo Apertura 2026.

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El encuentro comenzó mejor para el Globo, que golpeó primero a los 13 minutos del primer tiempo. Facundo Waller sacó un remate que se desvió en el camino y terminó descolocando al arquero Brayan Cortés para marcar el 1-0 parcial.

Sin embargo, el conjunto de La Paternal reaccionó antes del descanso. A los 34 minutos apareció Tomás Molina, exjugador de Huracán, para establecer la igualdad y dejar el partido abierto de cara al complemento.

En la segunda mitad, Argentinos mantuvo la intensidad y encontró el premio a los 19 minutos. Iván Morales aprovechó su chance y marcó el 2-1 definitivo para desatar el festejo local.

La derrota complicó seriamente a Huracán, que quedó con 21 puntos, mientras que Racing suma 20 unidades y ahora quedó a solo uno de distancia. De esta manera, la Academia y el Globo definirán mano a mano en la última fecha un lugar en los octavos de final del certamen.

Así, Argentinos no solo se quedó con tres puntos valiosos, sino que también encendió la definición de una zona que tendrá un cierre apasionante.