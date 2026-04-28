Con Di María en el banco, Rosario Central visita a Universidad Central buscando dar otro paso hacia los octavos

El Canalla juega este martes en Caracas por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.

Hoy 00:27

Rosario Central afrontará este martes un partido importante en su camino por la Copa Libertadores 2026 cuando visite a Universidad Central de Venezuela desde las 21:00, en el Estadio Olímpico de la UCV, por la tercera fecha del Grupo H.

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El equipo dirigido por Jorge Almirón llega con el objetivo de sumar tres puntos que lo acerquen a la clasificación a los octavos de final, aunque lo hará sin Ángel Di María desde el arranque, ya que el campeón del mundo comenzará en el banco de suplentes.

El Canalla viene de conseguir una valiosa victoria en Paraguay ante Libertad por 1-0, con gol de Enzo Copetti sobre el final, resultado que lo dejó bien posicionado en el grupo tras el empate sin goles en el debut frente a Independiente del Valle. Actualmente suma cuatro puntos y aparece como escolta.

Rosario Central quiere seguir creciendo

En el plano local, Rosario Central ya aseguró su clasificación a los playoffs del Torneo Apertura, lo que le permite enfocarse con mayor tranquilidad en el objetivo continental.

En su última presentación, logró destrabar un partido complicado en Río Cuarto gracias a la jerarquía de Di María, que ingresó por la lesión de Gaspar Duarte, además de las apariciones decisivas de Enzo Copetti y Julián Fernández.

Ahora, en Caracas, buscará confirmar ese crecimiento y sumar su segundo triunfo consecutivo en la Copa.

Universidad Central busca hacer historia

Del otro lado estará una Universidad Central que atraviesa un momento irregular en el torneo venezolano, con apenas una victoria en sus últimos cuatro partidos, aunque ya aseguró su lugar en los cuadrangulares.

En la Libertadores, el equipo dirigido por Daniel Sasso debutó con una gran victoria por 3-1 ante Libertad, pero luego cayó por el mismo marcador frente a Independiente del Valle, resultado que lo dejó tercero en el Grupo H con tres unidades.

En su segunda participación histórica en el certamen, avanzar de fase aparece como el gran sueño del club venezolano.

Probables formaciones

Universidad Central: Lautaro Morales; Daniel Carrillo, Alfonso Simarra, Rubén Ramírez, Maicol Ruiz; Daniel De Sousa, Carlos Cermeño, Vicente Rodríguez, Yeiber Murillo; Charlis Ortiz y Camilo Zapata.

DT: Daniel Sasso.

Rosario Central: Jeremías Ledesma o Jorge Broun; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez o Pol Fernández, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

DT: Jorge Almirón.

Hora: 21:00

TV: Fox Sports

Árbitro: José Burgos (Uruguay)

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)

Estadio: Estadio Olímpico de la UCV, Caracas