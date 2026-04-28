Guerra en Medio Oriente: EE.UU. sancionó a 35 personas y empresas acusadas de financiar al gobierno de Irán

Washington apuntó contra una red financiera paralela que, según el Tesoro, facilitó miles de millones de dólares para lograr operaciones militares y sostener a aliados de Teherán.

28/04/2026

El gobierno de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra 35 personas y entidades acusadas de participar en la estructura bancaria paralela de Irán, una red que, según Washington, habría facilitado el movimiento de decenas de miles de millones de dólares vinculados a la evasión de sanciones y al financiamiento de actividades terroristas.

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La medida fue comunicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que precisó que las sanciones apuntan a redes utilizadas por las fuerzas armadas iraníes, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), para acceder al sistema financiero internacional.

De acuerdo con el Tesoro, esos mecanismos habrían permitido recibir pagos por ventas ilícitas de petróleo, adquirir componentes sensibles para misiles y otros sistemas armamentísticos, además de transferir recursos a aliados regionales de Teherán.

“El sistema bancario paralelo de Irán sirve como un salvavidas financiero fundamental para sus fuerzas armadas”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al sostener que estas operaciones “perturban el comercio mundial y alimentan la violencia en todo Oriente Medio”.

Bessent agregó que los fondos canalizados a través de esta red financian operaciones terroristas del régimen iraní y representan una amenaza directa para personal estadounidense, socios regionales y la economía global. También advirtió que cualquier institución que facilite o colabore con estas estructuras se expone a “graves consecuencias”.