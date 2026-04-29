Enjambre de abejas causa graves lesiones a mujer en Culiacán

Una mujer de 59 años fue gravemente herida tras ser atacada por un enjambre de abejas en Culiacán, lo que resalta los peligros de estos insectos en áreas urbanas.

Hoy 05:16

Un impactante incidente se registró en Culiacán, donde una mujer de 59 años fue víctima de un enjambre de abejas en plena vía pública. Este suceso tuvo lugar el lunes en la avenida Aztlán, en la colonia El Palmito, cuando la mujer fue sorpresivamente atacada por los insectos y comenzó a recibir múltiples picaduras en cuestión de segundos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las imágenes del ataque, que rápidamente se volvieron virales, muestran cómo la mujer permanecía casi inmóvil mientras las abejas la rodeaban. Esta reacción inesperada captó la atención tanto de los testigos presentes como de los usuarios en redes sociales.

La situación generó alarma entre quienes se encontraban en las inmediaciones, ya que la víctima no lograba liberarse del enjambre y su condición se iba agravando con el paso del tiempo.

El rescate fue llevado a cabo por efectivos del Ejército que patrullaban la zona. Estos militares utilizaron un extintor para dispersar a las abejas y así poder retirar a la mujer del lugar de peligro.

De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima sufrió más de 200 picaduras y fue trasladada de inmediato a un centro médico para recibir la atención especializada que requería.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre el estado de salud de la mujer afectada, lo cual mantiene en vilo a sus familiares y la comunidad.

Este video no solo impacta por la magnitud del ataque, sino también por la inusual reacción de la mujer, lo que provoca una nueva alerta sobre los riesgos de encontrarse con enjambres de abejas en zonas urbanas.