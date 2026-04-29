Detienen a docente acusada de ejercer medicina ilegalmente en Chaco

Lidia Mabel Ojeda, docente acusada de ejercer medicina ilegalmente en Chaco, fue detenida tras un pedido de captura nacional e internacional.

Hoy 03:11

Lidia Mabel Ojeda, una docente de plástica de 43 años, fue arrestada este lunes en el partido de Tres de Febrero, tras ser intensamente buscada por la Policía de Chaco. Su detención se produjo luego de que se descubriera que se hacía pasar por médica y atendía en dos hospitales de la provincia.

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La mujer, apodada en su provincia como “la Rímolo chaqueña”, tenía un pedido de captura nacional e internacional. A raíz de la difusión pública de su caso, logró evadir a las autoridades, lo que llevó a un operativo coordinado entre la Policía de Investigaciones chaqueña y la Policía bonaerense para su localización.

Ojeda fue hallada en una vivienda ubicada en la calle Roberto Lage al 800, en el noroeste del Conurbano, enfrentando cargos por ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos. Desde 2024, atendía en las guardias de los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza, donde llegó a recetar medicamentos y firmar actas de defunción.

La investigación comenzó cuando una enfermera del hospital de Quitilipi detectó irregularidades en los conocimientos de Ojeda y comunicó sus sospechas al director del hospital. Este, a su vez, elevó la denuncia al director de Zona Sanitaria II, Orlando Di Núbila.

Al verificar los datos de la supuesta médica, Di Núbila descubrió que la matrícula MP 6822 utilizada por Ojeda correspondía a otro profesional, el doctor Horacio Daniel Vázquez. Por esta razón, se decidió presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes.

El director de Zona Sanitaria II también anexó a su denuncia fotocopias de documentos que evidenciaban las actuaciones de Ojeda en los hospitales involucrados, incluyendo copia del libro de guardia del Hospital de Quitilipi y autorizaciones firmadas por ella misma.

Se ha informado que Ojeda es profesora de artes plásticas y que, aunque pasó gran parte de su vida en Formosa, habría nacido en Paraguay.