Autos secuestrados en Salta serán utilizados en investigaciones de narcotráfico

En Salta, dos vehículos secuestrados serán utilizados por el Ministerio Público Fiscal para investigaciones de narcotráfico en un caso con once imputados por venta de drogas.

Hoy 01:16

En el contexto de una causa judicial que involucra a once imputados por venta de drogas, el juez interviniente ha respondido afirmativamente a la solicitud de la fiscalía, ordenando la entrega provisoria de dos vehículos secuestrados al Ministerio Público Fiscal.

Estos vehículos, que han sido confiscados en calidad de depósito judicial, serán utilizados exclusivamente para llevar a cabo investigaciones relacionadas con delitos de narcotráfico.

La actividad delictiva se desarrollaba en la zona norte de la ciudad de Salta, donde los acusados están siendo investigados por la comercialización de estupefacientes mediante una organización que involucra a tres o más personas.

Además, se ha determinado que tres de los once imputados enfrentan cargos por tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil, lo que agrava la situación legal de los involucrados.

Los vehículos secuestrados fueron utilizados en la comisión de delitos, como se detalla en la causa judicial que sigue su curso.

Investigadores han documentado la actividad ilícita de uno de los acusados en la avenida Honorato Pistoia, donde se observó un pasamanos con los ocupantes de un automóvil, revelando la operativa delictiva.

Asimismo, se han registrado operaciones ilegales en la vivienda de uno de los imputados, y la venta de sustancias ha sido constatada a través de un agente revelador que participó en las investigaciones.