El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 29 de abril de 2026: la máxima llegará a 24ºC

Este miércoles el tiempo se presentará agradable, según el SMN.
El miércoles 29 de abril se presentará con condiciones estables en Santiago del Estero, en una jornada marcada por la nubosidad variable y temperaturas agradables, según los datos del pronóstico extendido.
De acuerdo al informe del SMN, la temperatura mínima será de 10°C en horas de la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 24°C durante la tarde. El día comenzará con cielo algo nublado, condición que se mantendrá con intervalos de nubosidad parcial hacia la mañana y la tarde, sin probabilidades de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.
En cuanto al viento, se prevé que sople con intensidad moderada, con ráfagas que oscilarán entre los 13 y 22 km/h durante la madrugada, disminuyendo hacia el resto del día con velocidades de entre 7 y 12 km/h.