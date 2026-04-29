El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 29 de abril de 2026: la máxima llegará a 24ºC

Este miércoles el tiempo se presentará agradable, según el SMN.

Hoy 01:30

El miércoles 29 de abril se presentará con condiciones estables en Santiago del Estero, en una jornada marcada por la nubosidad variable y temperaturas agradables, según los datos del pronóstico extendido.

De acuerdo al informe del SMN, la temperatura mínima será de 10°C en horas de la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 24°C durante la tarde. El día comenzará con cielo algo nublado, condición que se mantendrá con intervalos de nubosidad parcial hacia la mañana y la tarde, sin probabilidades de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople con intensidad moderada, con ráfagas que oscilarán entre los 13 y 22 km/h durante la madrugada, disminuyendo hacia el resto del día con velocidades de entre 7 y 12 km/h.