Familiares de Franco Ulloa buscan testigos de un accidente en Jujuy

Franco Ulloa, un joven de 27 años, se encuentra en estado crítico tras un accidente de moto en San Salvador de Jujuy, y su familia solicita la colaboración de testigos para esclarecer los hechos.

Hoy 00:15

Familiares de Franco David Ulloa, un joven de 27 años, están solicitando urgentemente la ayuda de testigos tras un incidente vial ocurrido el pasado sábado al mediodía en el barrio Cuyaya de San Salvador de Jujuy.

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El joven se encontraba conduciendo su moto cuando ocurrió el siniestro en las cercanías del club Gimnasia y Tiro, donde se registraron pocos datos sobre el hecho. Para facilitar la colaboración, la familia ha proporcionado dos números de teléfono: 388-3307668 y 388-4213244, para recibir información o imágenes de las cámaras de seguridad.

Según los informes, Ulloa fue encontrado en estado de pérdida de conocimiento sobre la cinta asfáltica de la curva de la calle Río Pilcomayo, en la subida detrás del predio deportivo. Los transeúntes presentes en el lugar se comunicaron con el Sistema 911, que envió al Same para trasladar al joven al hospital “Pablo Soria” de la capital provincial.

El motociclista fue ingresado al hospital alrededor de las 12.15 con un grave golpe en la cabeza que le causó la pérdida de conocimiento. Desde ese momento, su familia inició una búsqueda activa de testigos a través de redes sociales, concretamente en Facebook, con el fin de recabar información sobre el accidente y determinar si hubo participación de otro vehículo.

El medio local El Tribuno de Jujuy se ha puesto en contacto con la familia Ulloa para obtener actualizaciones sobre el estado de salud del joven. Fuentes cercanas han confirmado que se encuentra en estado delicado en la unidad de terapia intensiva del hospital.

Asimismo, se ha informado que varios testigos ocasionales han brindado distintas versiones del hecho y la familia está a la espera de acceder a las imágenes de seguridad del área del incidente para ayudar en la investigación.