Allanamientos en Tucumán por un arrebato de celular en un bar

La Policía de Tucumán llevó a cabo allanamientos que resultaron en el secuestro de una motocicleta y evidencia clave relacionada con un arrebato ocurrido en un bar local.

Hoy 01:11

Este miércoles, efectivos de la Comisaría Seccional Segunda realizaron un total de seis allanamientos tras un arrebato reportado el 24 de abril. Una mujer denunció que, en un bar de la calle Las Piedras al 900, fue abordada por un hombre que le sustrajo su celular y huyó en una motocicleta.

El sospechoso logró escapar por calle Jujuy, donde lo esperaba un cómplice. La Policía inició una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad para identificar a los presuntos autores y los detalles de su vestimenta.

Con la información recopilada, el personal policial solicitó a la Justicia medidas de allanamiento en varios domicilios vinculados a los sospechosos. Estos se ubicaban en calle Próspero Mena al 1100, pasaje Tuyutí al 1600, pasaje Japón esquina pasaje O’Higgins y calle Libertad al 900 y 1000.

Los procedimientos resultaron en el secuestro de una motocicleta, dos teléfonos celulares y prendas de vestir que se consideran relevantes para la causa. Esta acción representa un avance significativo en la investigación del arrebato.

Las autoridades han enfatizado la importancia de estos operativos para combatir la delincuencia en la región y proteger a la comunidad.

Los elementos recuperados serán analizados por la fiscalía interviniente, lo que podría llevar a nuevos desarrollos en la causa. La colaboración entre la ciudadanía y la Policía ha sido fundamental en este proceso.