Eduardo Coudet confirmó los convocados de River para visitar a Bragantino

El Millonario viaja a Brasil por la Sudamericana con bajas importantes y algunas sorpresas. Armani y Meza no fueron incluidos, mientras que un juvenil arquero se mete por primera vez en la lista.

Hoy 17:40

River Plate ya tiene todo listo para enfrentar a RB Bragantino por la tercera fecha de la Copa Sudamericana 2026. El entrenador Eduardo Coudet confirmó la lista de convocados, con varias ausencias que llamaron la atención.

Entre los nombres que no aparecen están Franco Armani y Maximiliano Meza, quienes siguen recuperándose y podrían reaparecer en el próximo compromiso ante Atlético Tucumán. Tampoco fue citado por tercer partido consecutivo Kevin Castaño, en una decisión puramente futbolística.

Además, continúan fuera por lesión Juan Fernando Quintero, Juan Carlos Portillo, Fausto Vera y Sebastián Driussi, quienes todavía no recibieron el alta médica.

En el arco, el titular será Santiago Beltrán, acompañado por Ezequiel Centurión y la novedad de Franco Jaroszewicz, de 19 años, quien recibe su primera citación en Primera.

La defensa no presentaría sorpresas, con nombres como Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña y Germán Pezzella, entre otros. En el mediocampo, Coudet apuesta por Aníbal Moreno, Tomás Galván y Giuliano Galoppo, con presencia de juveniles como alternativas.

En ataque, el único nombre fijo sería Facundo Colidio, mientras que el resto del frente se definirá entre variantes como Ian Subiabre, Kendry Páez, Maximiliano Salas o Joaquín Freitas.

Posible formación de River

Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Aníbal Moreno; Galván, Galoppo, Subiabre o Páez; Colidio y Salas o Freitas.