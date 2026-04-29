Tenso cruce en Diputados: Juliano increpó a Adorni y chocó con Martín Menem

El diputado de Democracia para Siempre cuestionó los viajes del jefe de Gabinete y protagonizó un fuerte intercambio con el presidente de la Cámara por el tono de su intervención.

Hoy 17:51

Un momento de alta tensión se vivió durante el informe de gestión del jefe de Gabinete en el Congreso, cuando el diputado Pablo Juliano protagonizó un duro cruce con Martín Menem e increpó al funcionario Manuel Adorni en plena sesión.

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Desde el inicio de su exposición, el legislador opositor centró sus cuestionamientos en la situación patrimonial de Adorni y en los viajes al exterior realizados por el funcionario.

“¿Qué está esperando para renunciar?”, lanzó Juliano durante su intervención, en medio de murmullos y protestas del bloque oficialista.

Además, criticó con dureza la política económica del Gobierno y sostuvo que se prometió terminar con “la casta”, aunque —según afirmó— se avanzó con un ajuste que golpea a la sociedad.

Intervención de Menem

Las expresiones del diputado fueron interrumpidas en varias oportunidades por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien le reclamó que dejara de tutear al jefe de Gabinete y se dirigiera con el trato protocolar correspondiente.

Juliano respondió que lo estaba nombrando por su apellido y redobló sus críticas, lo que generó gritos desde las bancadas oficialistas y un clima cada vez más caldeado en el recinto.

Ante la continuidad del cruce, Menem ordenó frenar el reloj en distintas ocasiones y advirtió al legislador sobre las formas parlamentarias.

“No está en una cancha de fútbol, diputado”, expresó el titular de la Cámara, exigiendo respeto en el uso de la palabra.

Nuevos cuestionamientos

Cuando retomó su exposición, Juliano volvió a apuntar contra Adorni y lo acusó de faltarles el respeto a los argentinos al referirse a sus vacaciones y viajes.

Finalmente, el diputado concluyó su intervención sin volver a tutear al funcionario, aunque mantuvo el tono crítico hacia el Gobierno.