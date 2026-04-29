Los Arcanos del Desierto fueron nominados a los Premios Gardel 2026

La reconocida banda de guaracha competirá en una de las categorías destacadas de la ceremonia que se realizará el 26 de mayo. Compartirá terna con figuras como Cazzu, Lali y Babasónicos.

Hoy 17:43

La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) dio a conocer las nominaciones para los Premios Gardel a la Música 2026, y entre las sorpresas más resonantes apareció el nombre del grupo santiagueño Los Arcanos del Desierto.

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La banda, referente de la guaracha santiagueña, fue nominada en la categoría Mejor Álbum de Música Global por su trabajo “Huaucke Habibi”, logrando así un importante reconocimiento a nivel nacional.

El grupo liderado por Mariano “Conejo” Sarquiz compartirá terna con artistas de gran trayectoria y fuerte presencia en la escena musical argentina.

Competirá con grandes figuras

En la misma categoría también fueron nominados:

Cazzu , por Latinaje

, por Latinaje Milo J , por La vida era más corta

, por La vida era más corta Lali , por No vengas a atender cuando el demonio llama

, por No vengas a atender cuando el demonio llama Babasónicos , por Cuerpos, vol. 1

, por Cuerpos, vol. 1 Marilina Bertoldi, por Para quién trabajas vol. 1

La ceremonia de entrega se realizará el próximo martes 26 de mayo, aunque hasta el momento no fue confirmado oficialmente el lugar donde tendrá lugar la gala.

Un año marcado por la diversidad musical

Desde Capif señalaron que esta edición refleja la amplitud y variedad de la escena artística nacional, con presencia de géneros tradicionales y nuevas fusiones.

En total, serán 53 categorías las que entrarán en competencia, en una temporada atravesada por propuestas de rock, folklore, pop, hip hop, ritmos urbanos y sonidos latinos.

La nominación de Los Arcanos del Desierto representa una noticia destacada para Santiago del Estero y para la música popular de la provincia, que vuelve a ganar espacio en los principales escenarios del país.