La Justicia ordenó restituir la pensión de Cristina Kirchner como viuda de Néstor Kirchner

La Cámara Federal de la Seguridad Social suspendió la baja dispuesta por ANSES y resolvió que el beneficio vuelva a pagarse mientras continúa el juicio principal.

Hoy 18:27

La Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó este jueves restablecer la pensión vitalicia que percibía Cristina Fernández de Kirchner en su condición de viuda del expresidente Néstor Kirchner, al suspender los efectos de la resolución administrativa que había eliminado ese beneficio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La medida tendrá vigencia mientras se desarrolla el juicio principal iniciado contra la ANSES, organismo que a fines de 2024 había dispuesto la baja tanto de esa pensión como de la jubilación presidencial de la exmandataria.

Qué resolvió el tribunal

Según trascendió, los jueces Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo realizaron una distinción entre ambas prestaciones.

Por un lado, consideraron válida la suspensión de la jubilación correspondiente al cargo de presidenta, en el marco de la condena confirmada en la causa Vialidad.

Sin embargo, entendieron que la pensión por viudez no podía ser eliminada por decisión administrativa basada en “cuestiones de honor”, por lo que ordenaron su restitución provisoria.

La postura del Gobierno

Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, adelantaron que impulsarán un recurso federal extraordinario a través del área legal de la ANSES para intentar revertir la decisión judicial.

El Gobierno cuestionó el fallo y sostuvo que afecta el principio de legalidad, al considerar que existe una prohibición para percibir beneficios de este tipo frente a una condena e inhabilitación absoluta.

Además, el organismo previsional había argumentado previamente que no se encontraba comprometido ningún derecho alimentario y que la resolución judicial implicaba una interpretación errónea de la normativa vigente.

El próximo paso

Tras este nuevo escenario, el Poder Ejecutivo buscará que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga para definir si corresponde mantener la quita total de los beneficios o sostener la restitución parcial ordenada por la Cámara.