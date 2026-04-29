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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 ABR 2026 | 18º
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La Municipalidad reforzará la recolección de residuos el jueves 30 con motivo del feriado del Día del Trabajador

El trabajo será realizado por la Direccion de Servicios Urbanos de la Municipalidad.

Hoy 20:50
servicios urbanos

La Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de la Capital informó que, con motivo del feriado del Día del Trabajador la recolección de residuos correspondiente a ese día se realizará el jueves 30 y se reforzará el sábado 2 de mayo.

La tarea del personal municipal se realizará en los horarios y recorridos habituales para todos los barrios de la ciudad.

La repartición recordó también a los vecinos sacar los residuos domiciliarios debidamente embolsados en los minutos previos al paso del camión recolector.

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