Lawn Tennis y Old Lions empataron en un clásico vibrante y con final polémico

El conjunto del Parque Aguirre lo tenía controlado, pero el “León” reaccionó y casi se lo lleva en la última jugada con un try que finalmente fue anulado.

Hoy 22:38

El clásico del rugby santiagueño estuvo a la altura de su historia. Santiago Lawn Tennis y Old Lions igualaron 35 a 35 en el Parque Aguirre, en el marco de la séptima fecha de la Liga Norte Grande 2026, en un partido vibrante que tuvo de todo: intensidad, cambios de dominio y una polémica definición.

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El encuentro parecía inclinarse para el local durante gran parte del desarrollo, con un Augusto Mirolo determinante con el pie y en la conducción del equipo. Sin embargo, Old Lions reaccionó en el complemento, emparejó las acciones y terminó acorralando a Lawn Tennis en los minutos finales.

Un cierre caliente y con polémica

Cuando el reloj marcaba el final, llegó la jugada que pudo cambiar la historia. Juan Villalba, figura de la visita, apoyó un try que desató el festejo del “León” e incluso la invasión de hinchas al campo de juego.

Pero la celebración duró poco: el árbitro sancionó pase forward, anuló la conquista y todo quedó en empate.

El clásico tuvo nombres propios. En el local, Augusto Mirolo fue clave, aportando puntos y liderazgo. En la visita, Juan Villalba fue determinante con su efectividad y protagonismo en las jugadas más importantes, incluida la polémica final.

Desarrollo del partido

El primer tiempo fue favorable a Lawn Tennis, que sacó ventaja gracias a la precisión de Mirolo y un try de Campos Docampo. Sin embargo, Old Lions se mantuvo en partido con el empuje de sus forwards y la pegada de Villalba.

En el complemento, el trámite se volvió más equilibrado. Old Lions encontró espacios y apoyó tries a través de Cáceres, Iagatti y el propio Villalba, mientras que Lawn Tennis respondió nuevamente con Docampo y la eficacia de Mirolo.

En Intermedia, los Viejos Leones se impusieron por 31-21.

Síntesis

Resultado: Santiago Lawn Tennis 35 – Old Lions 35

Cancha: Santiago Lawn Tennis

Santiago Lawn Tennis: Lucas Coronel, Rodrigo Uequín, Francisco Navarrete, René Agüero, Benjamín Lezana, Guillermo Mansilla, Benjamín Soria, Tomás Milet, Juan Pablo Mirolo, Augusto Mirolo, Joaquín González, Fabricio Vidal Montoya, Carlos Sánchez, Otto Pulvet y Campos Docampo.

También jugaron: Rubén Anglade, Ángel Nassif, Lorenzo Egea, Bautista Sterling, Facundo Falcione, Benjamín Pernigotti e Ignacio Fonzo Montenegro.

Old Lions: Marco Barboni, Mario Iagatti, Benjamín Cáceres, Marcos Gómez, Facundo Cabrera, Ivo Ayuch, Máximo Ruiz Melo, Máximo Alomo, Justino Rovarini, Ignacio Morales Luna, Matías Barraza, Bautista Torresi, Santiago Rojo, Facundo Leiva y Juan Villalba.

DT: Pablo Bascary.

También jugaron: Julián Ramos, Tomás Moreno, Darío Cejas y Faustino Ledesma.

Tantos

Primer tiempo: 3’ penal de Villalba (OL); 8’, 12’, 19’, 21’ y 24’ penales de A. Mirolo (SLTC); 10’ drop de Villalba (OL); 29’ try de Docampo convertido por A. Mirolo (SLTC); 40’ try de Alomo convertido por Villalba (OL).

Segundo tiempo: 1’ penal de A. Mirolo (SLTC); 17’ try de Cáceres (OL); 25’ try de Villalba convertido por él mismo (OL); 27’ penal de A. Mirolo (SLTC); 31’ try de Docampo convertido por A. Mirolo (SLTC); 35’ try de Iagatti convertido por Villalba (OL); 39’ penal de Villalba (OL).

Un clásico que tuvo todos los condimentos y que dejó una sensación clara: pudo ser para cualquiera, pero terminó en empate… y con polémica.