Un flojo Racing empató ante Huracán, pero se metió en los octavos en el último lugar de su zona

La Academia que empató sin goles en el Cilindro, tuvo que esperar el resultado de Tigre que también empató en Rosario. El equipo de Costas se metió en la siguiente fase.

Hoy 18:30

Racing y Huracán empataron 0-0 este domingo en el estadio Presidente Perón, por la adeudada novena fecha del Torneo Apertura 2026, en un partido cerrado, con escasas llegadas claras y mucho más orden que profundidad.

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El punto terminó sirviéndoles a los dos. El equipo dirigido por Gustavo Costas cerró la fase regular en el octavo puesto de la Zona B, con 21 puntos, mientras que el conjunto de Diego Martínez finalizó séptimo, con una unidad más.

De esta manera, ambos aseguraron su lugar en los octavos de final. Racing deberá visitar a Estudiantes, líder de la Zona A, mientras que Huracán tendrá que jugar ante Boca en condición de visitante. Los dos encuentros aún tienen fecha y horario a confirmar.

El desarrollo del partido fue parejo y con pocas emociones. En el primer tiempo, Huracán tuvo un leve acercamiento a los 15 minutos, con una volea de Lucas Blondel tras un centro desde la derecha, que fue bloqueada por Ezequiel Cannavo dentro del área.

Racing respondió a los 29, luego de un córner jugado en corto y un centro de Gabriel Rojas al segundo palo. La pelota le quedó a Matías Zaracho, que intentó una volea desde el borde del área, pero no logró darle precisión.

Poco después, Adrián “Maravilla” Martínez generó una buena acción ofensiva y habilitó a Santiago Solari, quien recibió dentro del área, pero demoró el remate entre varios amagues y terminó siendo bloqueado por la defensa visitante.

Antes del descanso, Óscar Cortés probó para Huracán desde la izquierda, con un remate bajo que controló sin problemas Facundo Cambeses sobre su primer palo.

En el complemento, el Globo avisó primero con un cabezazo de Jordy Caicedo, que no tuvo potencia ni dirección. Sin embargo, la más clara del encuentro fue para Racing a los 16 minutos, con un disparo de media vuelta de Tomás Pérez desde la medialuna, que exigió una buena respuesta de Hernán Galíndez.

El equipo de Avellaneda volvió a acercarse a los 29 minutos, cuando un centro atrás de Tobías Rubio fue desviado por Lucas Carrizo y pasó muy cerca del palo izquierdo del arquero visitante. Más tarde, Santiago Sosa tuvo otra chance tras un córner, pero su remate de primera se fue alto y dio en el lado externo de la red.

Sin demasiado brillo, Racing y Huracán terminaron repartiendo puntos en Avellaneda y ahora enfocan la mirada en los playoffs, donde buscarán dar el golpe fuera de casa.