Detención de un hombre en Tucumán tras choque y fuga

Un hombre fue apresado en Tucumán luego de provocar dos accidentes viales en calle Berutti, ocasionando únicamente daños materiales y siendo detenido por la intervención de los vecinos y la policía, quienes hallaron un arma de fuego en su vehículo.

Hoy 01:35

En un operativo coordinado entre personal de la División Patrulleros, el Grupo Especial de Apoyo Motorizado (GEAM) y la Comisaría Cuarta, se logró la detención de un hombre que causó pánico en Tucumán al chocar un vehículo estacionado y posteriormente una motocicleta.

Los incidentes ocurrieron en calle Berutti, donde se reportó un siniestro vial que generó un notable desorden en la zona, requiriendo la intervención de las autoridades policiales.

Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con una multitud que intentaba agredir al conductor de la camioneta, quien había escapado tras el primer choque. Afortunadamente, no se registraron lesionados en el evento.

Los familiares del propietario del automóvil dañado comenzaron a seguir al imputado en una motocicleta, que también fue impactada por el mismo vehículo durante la huida.

La rápida intervención de los vecinos fue crucial para evitar que el conductor escapara, lo que permitió a la policía calmar la situación y proceder a la identificación del sospechoso.

Durante la inspección del vehículo, las autoridades encontraron un arma de fuego calibre 9 milímetros oculta en la camioneta, sin el cargador colocado, lo que añadió gravedad a la situación.

El hombre fue trasladado junto con el arma y el vehículo a la comisaría, donde se notificó a la Unidad Fiscal Criminal para la verificación de antecedentes y el depósito del arma y la camioneta.