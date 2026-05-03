Hombre amenaza de muerte a joven en Jujuy tras discusión

Un hombre amenazó de muerte a un joven en Jujuy, siendo desarmado por familiares de la víctima y posteriormente fugándose del lugar.

Hoy 02:10

Un hombre amenazó de muerte a un joven tras una discusión, utilizando un arma de fuego en un incidente que tuvo lugar en Jujuy. Este episodio se registró en el paraje San Juan de Dios, en el departamento San Pedro, cerca de las 2.30 de la madrugada.

Según fuentes policiales, un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre una gresca en la vía pública, lo que llevó a una comisión de efectivos de Infantería a dirigirse al lugar de inmediato.

Al llegar, los oficiales entrevistaron a una mujer de 46 años, quien explicó que su hijo había sido amenazado de muerte. La mujer relató que los familiares del joven lograron desarmar al inculpado, quien posteriormente emprendió la fuga.

La mujer detalló que al momento del incidente, ellos estaban consumiendo bebidas alcohólicas en su domicilio. Su hijo salió a comprar algo y se encontró con dos sujetos que también estaban ingiriendo bebidas y que llegaron en un automóvil gris.

La discusión entre el joven y los dos individuos se intensificó rápidamente. Uno de ellos descendió del vehículo empuñando un arma de fuego, apuntando al joven y amenazando con disparar.

Al escuchar los gritos, los familiares del joven salieron de la casa y vieron que el joven y el inculpado se encontraban forcejeando. Intervinieron y lograron desarmar al hombre armado, quien se dio a la fuga en el automóvil que lo transportaba.

Los efectivos de la policía recuperaron un arma de fuego marca Beretta, calibre 22, con un cargador que contenía dos proyectiles, la cual fue entregada por la familia del denunciante. La denuncia fue formalizada en la Seccional 28°, donde las autoridades continuarán con las investigaciones pertinentes.