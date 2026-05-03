Una avioneta boliviana se desplomó en el chaco salteño sin ocupantes

Una avioneta de origen boliviano fue encontrada abandonada en una finca cerca de Los Blancos, Salta, sin ocupantes y con huellas de camionetas en sus alrededores.

Hoy 01:45

En un episodio sorprendente ocurrido en la madrugada de este sábado, se reportó la caída de una avioneta en el chaco salteño. Los habitantes de la región alertaron a la Policía sobre el incidente, ocurrido en una finca rural localizada a aproximadamente 40 kilómetros de Los Blancos, en Salta.

El suceso se registró alrededor de las 2 de la mañana en la finca Los Leones, en las cercanías del límite con Formosa. Testigos indicaron que la aeronave descendió abruptamente, lo que motivó el inmediato aviso a las autoridades competentes.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron una avioneta de procedencia boliviana, identificada por la bandera del país vecino, pero sin ningún ocupante. Curiosamente, se observó que el número de matrícula había sido parcialmente borrado, lo cual intensifica las sospechas en torno a las circunstancias del incidente.

A pesar de que en el interior de la aeronave no se hallaron sustancias ilícitas, se decidió involucrar a las áreas de Drogas de la Policía de la Provincia, así como a Gendarmería Nacional Argentina y a la Justicia Federal, quienes han comenzado a investigar el caso.

Otro aspecto relevante es la aparición de huellas de camionetas en las cercanías de la aeronave, sugiriendo que individuos podrían haber estado presentes en la escena y abandonado la avioneta poco después de su aterrizaje.

A pesar de los rastrillajes realizados en la zona, las autoridades no han logrado dar con ningún tripulante o persona relacionada con el incidente, lo que complica la investigación. La causa ha sido asignada a Gendarmería Nacional Argentina, que busca esclarecer los hechos y determinar posibles conexiones con actividades ilícitas.

Los Blancos es una localidad salteña situada sobre la ruta nacional 81, dentro del departamento Rivadavia, y se encuentra a aproximadamente 30 kilómetros del límite con la provincia de Formosa.