Real Madrid ganó con un doblete de Vinícius y evitó el título anticipado del Barcelona

El Merengue venció 2-0 al Espanyol como visitante y aplazó una jornada más la consagración del equipo de Hansi Flick. El domingo se ven las caras en un clásico imperdible.

Hoy 18:37

Real Madrid logró sostener viva la pelea por LaLiga EA Sports 2025-2026 al imponerse por 2-0 ante Espanyol en el RCDE Stadium, con un doblete de Vinícius Jr. en la segunda mitad.

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El equipo madridista llegaba obligado a ganar después de la victoria del Barcelona ante Osasuna en El Sadar. Un resultado diferente podía dejar servido el título para el conjunto blaugrana, pero el Merengue respondió como visitante y postergó la definición.

La gran figura de la tarde fue Vinícius Jr., autor de dos goles de gran factura que le permitieron al conjunto blanco quedarse con tres puntos clave y evitar el festejo anticipado de su máximo rival.

Con este triunfo, Real Madrid aplazó al menos una jornada más el alirón del Barcelona, que sigue siendo el gran favorito para quedarse con el campeonato por la amplia ventaja que mantiene en la tabla.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en el Clásico del próximo domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou, donde el equipo dirigido por Hansi Flick podría consagrarse campeón ante su gente.

El Barcelona llega a ese duelo con once puntos de ventaja sobre el Real Madrid, cuando quedan doce unidades en juego, por lo que un resultado favorable en el clásico le permitiría asegurar matemáticamente el título de LaLiga.