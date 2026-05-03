Video: policía de Nueva York mató a un hombre que atacó a pasajeros con un machete en la estación Grand Central

En la grabación se observan los intentos reiterados de los policías para que el atacante soltara el arma. Había herido a tres personas.

Hoy 08:03

La Policía de Nueva York (NYPD) publicó el video de las cámaras corporales que documenta el tiroteo mortal en la estación Grand Central ocurrido el 11 de abril. Según CBS News, las imágenes registran el enfrentamiento entre los agentes y Anthony Griffin, un hombre de 44 años que portaba un machete y atacó a tres pasajeros en el andén.

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El desarrollo del incidente

De acuerdo con CBS News, el episodio se produjo poco después de las 9:40 de la mañana, cuando dos detectives de la Policía de Nueva York, Ryan Giuffre y Anthony Manetta, fueron alertados por empleados de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y un civil sobre la presencia de un hombre armado en la zona de las líneas 4, 5 y 6. Al llegar a la escalera que conduce al andén, los agentes se encontraron con Griffin, quien empuñaba un machete de 43 centímetros (17 pulgadas).

En la grabación se observan los intentos reiterados de los policías para que Griffin soltara el arma. En un momento, el oficial Giuffre le ordena: “¡Suelta el maldito cuchillo! Suelta el cuchillo. Nadie quiere dispararte. Suelta el maldito cuchillo”. Además, los agentes insisten: “¡Tírate al suelo, tírate al suelo! Nadie quiere hacerte daño. Podemos hablar de esto. Tírate al suelo. Oye, no te lo voy a volver a preguntar, por favor. Vamos a buscarte ayuda”.

Mientras sostenía el machete sobre el hombro, Griffin descendió a la plataforma y los oficiales lo siguieron, pidiéndole que se tirara al suelo y depusiera el arma. Durante el intercambio, Griffin gritó: “No quiero estar aquí” y pidió a los agentes que le dispararan. Poco después, se acercó a los policías y exclamó: “Soy Lucifer”.

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Ante la amenaza inminente, el detective Giuffre efectuó dos disparos. Por consiguiente, Griffin fue trasladado al Hospital Bellevue, donde se confirmó su fallecimiento, reportó The New York Post.

Las víctimas y los antecedentes del atacante

Según NBC News, antes del enfrentamiento con la policía, Griffin atacó a tres personas sin motivo aparente. Un hombre de 84 años sufrió una profunda herida en la cabeza, un hombre de 65 años recibió cortes en la cabeza y una fractura de cráneo, y una mujer de 70 años resultó herida en el hombro. Todas las víctimas recibieron atención médica y sobrevivieron.

Tal como informó The New York Post, Griffin tenía antecedentes penales, incluidos arrestos previos por amenazas con objetos cortantes. Los dos detectives involucrados también fueron atendidos por zumbido auditivo tras el tiroteo.

Reacción oficial y proceso de investigación

La comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, declaró en una rueda de prensa tras el incidente: “Nuestros agentes se enfrentaron a un individuo armado que ya había herido a varias personas y seguía representando una amenaza. Dieron órdenes claras. Intentaron calmar la situación y, al no cesar la amenaza, tomaron medidas decisivas para neutralizarla y proteger a los neoyorquinos en una de las plataformas de tren más concurridas de la ciudad”.

En el momento del incidente, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, agradeció la rápida intervención policial en un comunicado: “Agradezco al Departamento de Policía de Nueva York su rápida respuesta y por prevenir más violencia. El Departamento de Policía de Nueva York está llevando a cabo una investigación interna y publicará las grabaciones de las cámaras corporales, como lo hace en todos los incidentes que involucran el uso del arma de fuego de un agente”.

A pesar de que la investigación sobre el tiroteo que involucró a la policía sigue en curso, la difusión del video obedece a la política de transparencia de la institución, que dispone la publicación de imágenes captadas por cámaras corporales en incidentes donde se emplea fuerza letal.