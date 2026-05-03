Termas de Río Hondo se prepara para días soleados: pronóstico ideal para hoy Domingo 3 de mayo de 2026

Hoy, los termenses podrán disfrutar de un clima despejado y cálido. El pronóstico para los próximos días indica un aumento gradual de las temperaturas.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy con condiciones despejadas, ideal para que los termenses disfruten de actividades al aire libre. La temperatura actual es de 10 °C, con una sensación térmica ligeramente más baja de 8.7 °C.

Con una humedad del 87% y vientos suaves provenientes del este-noreste a 9.7 km/h, el ambiente se siente fresco pero agradable para comenzar el día. Este clima es perfecto para aquellos que buscan escapar del calor extremo que caracteriza a la región en otras épocas del año.

Para hoy, se espera un día soleado con una mínima de 10.6 °C y una máxima que alcanzará los 21.1 °C. Esto permite que los termenses puedan disfrutar de la calidez sin las inclemencias del clima más severo.

El pronóstico para mañana, lunes 4 de mayo, también es favorable, con temperaturas mínimas de 11.7 °C y máximas que llegarán a los 22.6 °C. Las condiciones soleadas continuarán, brindando un respiro del frío que ha caracterizado a las últimas semanas.

El martes 5 de mayo, las temperaturas seguirán en ascenso, con mínimas de 15 °C y máximas de 25.7 °C. Este incremento en las temperaturas sugiere que los termenses podrán disfrutar de un ambiente cálido y acogedor a lo largo de la semana.