Termas de Río Hondo se prepara para días soleados: pronóstico ideal para hoy Domingo 3 de mayo de 2026

Hoy, los termenses podrán disfrutar de un clima despejado y cálido. El pronóstico para los próximos días indica un aumento gradual de las temperaturas.
El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy con condiciones despejadas, ideal para que los termenses disfruten de actividades al aire libre. La temperatura actual es de 10 °C, con una sensación térmica ligeramente más baja de 8.7 °C.
Con una humedad del 87% y vientos suaves provenientes del este-noreste a 9.7 km/h, el ambiente se siente fresco pero agradable para comenzar el día. Este clima es perfecto para aquellos que buscan escapar del calor extremo que caracteriza a la región en otras épocas del año.
Para hoy, se espera un día soleado con una mínima de 10.6 °C y una máxima que alcanzará los 21.1 °C. Esto permite que los termenses puedan disfrutar de la calidez sin las inclemencias del clima más severo.
El pronóstico para mañana, lunes 4 de mayo, también es favorable, con temperaturas mínimas de 11.7 °C y máximas que llegarán a los 22.6 °C. Las condiciones soleadas continuarán, brindando un respiro del frío que ha caracterizado a las últimas semanas.
El martes 5 de mayo, las temperaturas seguirán en ascenso, con mínimas de 15 °C y máximas de 25.7 °C. Este incremento en las temperaturas sugiere que los termenses podrán disfrutar de un ambiente cálido y acogedor a lo largo de la semana.