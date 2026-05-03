Continúan abiertas las inscripciones para el taller de iniciación en computación para adultos

Las clases serán intensivas y apuntan a mejorar la autonomía digital y las posibilidades laborales.

Hoy 14:48

La Municipalidad de La Banda a través de la Casa del Bicentenario anunció que dará inició un taller de iniciación en la computación que se desarrollará bajo el lema “Conectados: Mi salto al mundo digital”.

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Desde la organización se anunció que las clases comenzarán el viernes de 18.30 a 20.30 se realizarán con cupos limitados y están destinados a personas adultas que no cuentan con conocimientos previos y que deseen introducirse en el mundo de la informática.

Como parte de la capacitación durante cuatro encuentros intensivos se aprenderá a crear y organizar carpetas, descargar archivos e imágenes, escribir documentos, guardar archivos en la nube.

Cabe destacar, que a través de estas capacitaciones desde la gestión del intendente Ing. Roger Nediani, se busca promover la adquisición de conocimientos en informática básica para mejorar la autonomía digital y la potencial búsqueda de empleo de los vecinos de la ciudad de La Banda.

Los interesados en participar pueden solicitar información por WhatsApp al 3855823707 o personalmente en las instalaciones de la Casa del Bicentenario ubicada en avenida Besares y Garay de lunes a viernes de 8 a 13.