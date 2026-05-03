Insólito: un futbolista convirtió un gol y lo festejó promocionando su segundo trabajo

Tomasz Skublak, delantero de Inter Toronto, sacó una tarjeta de agente inmobiliario de su media y pidió que lo llamaran en plena transmisión.

Hoy 14:16

El delantero canadiense Tomasz Skublak protagonizó uno de los festejos más curiosos del año en el fútbol internacional. El jugador de Inter Toronto convirtió en la goleada por 4-1 ante Atlético Ottawa, por la Canadian Premier League, y celebró de una manera que rápidamente se volvió viral.

A los 50 minutos, Skublak abrió el marcador con una buena definición cruzada. Pero lejos de festejar de forma tradicional, se acercó a una cámara, se bajó una de sus medias y sacó una tarjeta personal de agente inmobiliario, su segundo trabajo fuera del fútbol.

Luego, el atacante hizo el gesto de “llámenme”, en una escena que no tardó en generar repercusión en redes sociales por lo inesperado y creativo del festejo.

El futbolista, de 28 años, trabaja como jugador profesional de tiempo completo, pero también se desempeña como realtor en Ontario. Por eso, aprovechó la exposición del partido para promocionar su actividad comercial ante las cámaras.

Después del encuentro, Skublak explicó que suele invertir dinero en marketing para su negocio inmobiliario y que vio en el partido una oportunidad para conseguir “publicidad gratis” durante la transmisión.

La noche fue completa para el delantero. Apenas cinco minutos después de su particular celebración, volvió a marcar y encaminó el triunfo de Inter Toronto.

La goleada se completó con un gol en contra de Loïc Cloutier y otro tanto de Julian Altobelli, mientras que el descuento de Atlético Ottawa llegó recién a los 84 minutos por intermedio de Wesley Timoteo.