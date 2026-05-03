Brote mortal en un crucero que había zarpado desde Argentina: tres personas fallecieron por hantavirus

El barco registró un brote de hantavirus que dejó tres pasajeros muertos y al menos cinco casos sospechosos, según informó la OMS.

Hoy 17:57

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo de tres muertes relacionadas con un posible brote de hantavirus, que se transmite a través de los roedores, en un barco de crucero en el Atlántico que partió desde Ushuaia, Tierra del Fuego. En la Argentina existe una alerta sanitaria desde hace varias semanas por el índice de casos y fallecimientos.

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“La OMS fue informada de un suceso de salud pública relativo a un barco de crucero que navega por el océano Atlántico y está aportando su apoyo. A día de hoy, se confirmó un caso de infección por hantavirus en laboratorio, y hay otros cinco casos sospechosos. De las seis personas afectadas, tres murieron y una está actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica”, indicó la organización.

El foco se declaró a bordo del crucero MV Hondius. Según informó el portavoz sudafricano, Foster Mohale, un pasajero de 70 años fue el primero en desarrollar síntomas. Murió a bordo del barco y su cuerpo fue depositado en Santa Elena, un territorio británico del Atlántico Sur.

Su esposa, de 69 años, también cayó enferma a bordo y fue evacuada a Sudáfrica. Murió en un hospital de Johannesburgo, dijo el vocero. Fuentes con acceso al caso indicaron que el matrimonio sería oriundo de los Países Bajos. La tercera víctima fatal, en tanto, seguiría a bordo del barco.

Otro caso confirmado, un británico de 69 años, también fue evacuado a Johannesburgo y fue ingresado en cuidados intensivos. Los otros dos casos activos se encuentran todavía en el crucero.

Según fuentes cercanas a la situación, se evalúa el traslado de los dos pacientes restantes a un hospital en Cabo Verde, donde serían aislados. De concretarse, el barco podría retomar su ruta hacia el archipiélago español de Canarias, a dos o tres días de navegación.

Por su parte, la OMS señaló que está “facilitando la coordinación” entre los países involucrados y los operadores del barco para organizar las evacuaciones médicas, y destacó “la rapidez de las medidas adoptadas y la cooperación entre las partes”.

El MV Hondius es un crucero polar operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions. Entre sus itinerarios figura uno que parte de Ushuaia hacia Cabo Verde, con escalas en las islas Georgias del Sur y Santa Elena.