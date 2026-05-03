Rescate de animales en Tucumán por maltrato durante control de rutina

Efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales de Tucumán rescataron a gallos maltratados durante un control rutinario en la madrugada del sábado en la intersección de las rutas 304 y 336.

Hoy 17:43

Efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales Burruyacú llevaron a cabo un importante rescate de animales maltratados en Tucumán, en el marco de un control de rutina. La intervención se registró en la intersección de las rutas 304 y 336 durante la madrugada del sábado.

Durante el procedimiento, los agentes de la Unidad Especial estaban reforzando las tareas preventivas cuando decidieron interceptar una camioneta para solicitar su documentación y identificar a los ocupantes.

Al realizar el registro del vehículo, se encontraron con gallos atados en sus patas y cubiertos con plásticos, lo que evidenció un claro caso de maltrato animal.

El hallazgo fue comunicado a la fiscalía de turno, que ordenó el secuestro de las aves para su resguardo y protección, asegurando así su bienestar.

En cuanto al conductor del vehículo, la fiscalía decidió que no se adopten medidas privativas de la libertad, permitiendo que el proceso siga su curso legal sin afectar su libertad.

Este caso pone de relieve la importancia de las acciones preventivas de las fuerzas de seguridad en la protección de los derechos de los animales, un tema de creciente preocupación en la sociedad actual.