Tensión en el PRO: los movimientos de Diego Santilli para acercar posiciones con LLA rumbo a 2027

El ministro del Interior tendrá una reunión clave en la sede del PRO junto a Ritondo y un grupo de intendentes para limar asperezas con LLA de cara al 2027.

Hoy 17:54

La semana pasada, en Parque Norte, en ocasión de la tradicional cena de la Fundación Libertad, Patricia Bullrich se tomó unos minutos y se acercó a la mesa donde estaba sentado Mauricio Macri. El efusivo saludo quedó registrado en video.

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Horas antes, el jefe del bloque amarillo en Diputados, Cristian Ritondo, manifestaba de manera pública su malestar sobre la situación de Manuel Adorni y las denuncias que la Justicia investiga en su contra. “Tenés que dar las respuestas rápidas en la Justicia y explicar todo”, señaló antes del informe de gestión que el funcionario nacional brindó en el Congreso. La orden para esta instancia era “ni defender ni atacar” al jefe de Gabinete.

En esta misma línea, el PRO comenzó a levantar la voz en las últimas semanas contra el proyecto de Reforma Electoral del oficialismo que, entre otros puntos, busca eliminar las PASO. Y, al mismo tiempo, se empezaron a acumular reclamos de los intendentes amarillos sobre la relación con concejales y referentes libertarios y la falta de obras financiadas por el gobierno nacional.

En este clima de tensión soterrada, el ministro del Interior, Diego Santilli, junto con Ritondo, se reunirán el próximo martes, al mediodía, en la sede del partido en la calle Balcarce, en San Telmo, con un grupo de jefes comunales. Será la primera visita formal del exdiputado desde que asumió en el gabinete nacional.

La reunión, una foto para mostrar “territorialidad”, tiene una doble agenda. “En una primera instancia, vamos a conversar sobre la relación política del PRO con La Libertad Avanza en los distritos que gobernamos. En segundo lugar, queremos charlar sobre temas de gestión con el Gobierno Nacional, vinculados a deudas, obras, entre otros”, precisó a Infobae un dirigente cercano a Mauricio Macri. Desde el entorno de los intendentes, el diagnóstico fue más directo: “Viene a raíz de una necesidad de mejorar la fluidez".

La queja de fondo que algunos jefes comunales llevan a la mesa es lo que describen como un doble estándar de los dirigentes de LLA: les exigen apoyo incondicional a las políticas nacionales de Milei mientras, al mismo tiempo, les trasladan demandas de gasto en sus propios municipios como, por ejemplo, en Zárate.

La foto de Santilli, Ritondo y el grupo de intendentes, además, será una señal política de cara al proceso electoral de 2027. El funcionario es reconocido por su predisposición de dialogar con todos. Es más: participó la semana pasada de un encuentro libertario que encabezó Karina Milei en la localidad bonaerense de Suipacha, algo que activó otra vez una serie de rumores de una candidatura para suceder a Axel Kicillof, ¿junto a Sebastian Pareja? Ritondo ya fue gráfico en más de una oportunidad y es el principal impulsor de una alianza entre ambos espacios para llevar al ministro del Interior como candidato a gobernador. “En provincia de Buenos Aires no hay opción si queremos ganar, hay que ir juntos”, dijo el legislador.