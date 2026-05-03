Ficha Limpia vuelve al centro del debate y reaviva tensiones en el Congreso

La diputada Gisela Scaglia impulsará su tratamiento en Diputados, pero la falta de consensos anticipa una discusión compleja.

Hoy 18:05

El proyecto de Ficha Limpia volvió a instalarse en la agenda parlamentaria tras el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reactivó el debate político en el Congreso. La diputada de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, anunció que buscará forzar su tratamiento en la Cámara baja.

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“En la próxima sesión voy a pedir el emplazamiento para que se trate en Diputados. Las palabras sin votos no son políticas. Son relato”, expresó la legisladora, en un mensaje directo al Gobierno nacional.

Para avanzar, su espacio deberá construir acuerdos con otros bloques, en especial con Unión por la Patria, conducido por Germán Martínez, que ya rechazó la iniciativa en 2025 por considerarla inconstitucional. Este antecedente anticipa un escenario de negociación difícil.

Qué propone Ficha Limpia

El proyecto establece que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas por delitos contra la administración pública, así como por hechos vinculados a corrupción, narcotráfico, terrorismo, trata de personas, delitos sexuales o contra la vida, entre otros. También contempla la exclusión de personas incluidas en el registro de deudores alimentarios morosos.

Desde el oficialismo, la iniciativa cuenta con respaldo. La diputada Mercedes Llano, de La Libertad Avanza, la definió como “un paso fundamental para combatir la corrupción y la impunidad” y planteó que apunta a fortalecer estándares éticos en la política.

A la propuesta de Scaglia se sumaron otros proyectos, como los de la radical Karina Banfi y los de la Coalición Cívica, impulsados por Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, que incluyen cambios en la organización de los partidos.

Sin embargo, no todos los aliados acompañan sin reparos. Desde el MID, Oscar Zago cuestionó el paquete electoral al señalar que “es una ensalada imposible de debatir”.

Un debate más amplio en el Senado

La discusión forma parte de una reforma electoral más amplia que también incluye cambios en las PASO, el financiamiento partidario y la Boleta Única de Papel. En el Senado, el tratamiento estará a cargo de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto.

Dentro de la oposición dialoguista también hay diferencias. La UCR, con un proyecto impulsado por Eduardo Vischi, propone mantener las PASO de forma optativa, mientras que el PRO mantiene una postura cautelosa.

En paralelo, gobernadores como Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo ya anticiparon que sus legisladores no acompañarán la iniciativa oficialista.

El senador Maximiliano Abad también aportó su mirada al debate: advirtió que la reforma debe priorizar la participación y el control institucional, y remarcó que “la democracia no es un gasto, sino una inversión”.

Una negociación compleja

Desde el oficialismo reconocen que no será un tratamiento rápido. La estrategia deberá coordinarse entre Coto y Patricia Bullrich, mientras el Congreso avanza en paralelo con otros temas, como los pliegos judiciales en la comisión que preside Juan Carlos Pagotto.

El debate requerirá mayorías absolutas: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado, lo que obliga a una negociación amplia entre los distintos espacios.

La Cámara alta proyecta sesionar el próximo 14 de mayo, en una jornada que podría incluir tanto esta reforma como otros temas clave. Mientras tanto, Ficha Limpia vuelve a posicionarse como uno de los ejes de la disputa política en el Congreso.