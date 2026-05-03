Terrible tragedia: choque frontal entre dos automóviles en la Ruta 76 dejó cuatro muertos y tres heridos

El violento impacto ocurrió en una zona de curvas cerca del paraje Abra de la Ventana. Tres víctimas fallecieron en el acto y una cuarta murió en el hospital.

Hoy 18:24

Dos autos chocaron de frente sobre la ruta provincial 76, en el partido bonaerense de Tornquist. Producto del accidente, cuatro personas murieron y hay tres heridos.

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El trágico hecho ocurrió cerca de las 7.30 a la altura del paraje conocido como Abra de la Ventana, en una zona de curvas y tránsito frecuente durante los fines de semana.

Según informó el sitio Noticias Tornquist, por causas que se desconocen, un Ford Focus y un Citroën C3 impactaron de frente: uno de los autos terminó sobre la banquina, mientras que el otro quedó detenido sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del incidente, tres personas murieron en el acto, mientras que una cuarta víctima falleció más tarde en el hospital local, a donde había sido trasladada en grave estado. Además, otras tres personas resultaron heridas. De acuerdo a lo que indicaron, presentaban lesiones de distinta consideración.

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos, efectivos de la policía comunal, ambulancias, personal de Defensa Civil y agentes de tránsito, quienes desplegaron un intenso operativo para asistir a las víctimas y ordenar la circulación.

En el Ford Focus viajaban Alejandro Daniel Prezzi, de 47 años, junto a Griselda Buchanan, también de 47. Ambos sufrieron heridas y fueron trasladados al Hospital Municipal de Tornquist para su atención.

El otro vehículo, un Citroën C3, era conducido por Juan Ignacio Daulerio, de 28 años, quien también resultó herido y fue derivado al mismo centro de salud.

En ese auto viajaban, además, Talía Araceli Mansilla (29), María de los Milagros Chirinos (28), Laura Camila Díaz Sandoval (26) y Ezequiel Agustín Quaglio (31). Se trata de las cuatro víctimas fatales.

Mientras los efectivos trabajaban en el lugar, estaba habilitado un solo carril de manera provisoria, a la espera de la llegada de la Policía Científica. Los especialistas llevaron a cabo las pericias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.