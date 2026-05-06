Un pasajero simuló un viaje y asaltó a un remisero en Jujuy

Un hombre simuló ser un pasajero y asaltó a un remisero en Libertador General San Martín, robándole 180 mil pesos a mano armada.

Hoy 02:21

En un preocupante incidente delictivo en la ciudad de Libertador General San Martín, un hombre fingió ser un pasajero para asaltar a un remisero a mano armada. El hecho ocurrió cuando el trabajador del volante detuvo su vehículo tras recibir una señal del sospechoso.

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El asalto se llevó a cabo alrededor de las 23.30 horas, cuando el sujeto abordó el remis y solicitó ser llevado a la esquina de las avenidas Yuchán y San Francisco, en las cercanías del barrio El Triángulo.

Una vez que llegaron al destino, el delincuente extrajo un cuchillo de entre sus vestimentas y lo colocó en la zona de las costillas del conductor, exigiendo el dinero de la recaudación del día.

Ante la amenaza de muerte, la víctima no tuvo más opción que entregarle al asaltante la suma de 180 mil pesos, que representaba el total de su trabajo de esa jornada.

Después de perpetrar el robo, el agresor se bajó del vehículo y huyó rápidamente a pie, dejando al remisero en estado de shock.

Minutos después de la medianoche, el conductor asaltado se presentó en la Seccional 39° para realizar la denuncia correspondiente, proporcionando detalles sobre las características del delincuente que había fingido ser un pasajero para cometer el asalto.