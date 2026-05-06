Estudiantes empató en Perú ante Cusco y se mantiene segundo en su grupo

El Pincha, estiró su invicto tras igualar 1 a 1 como visitante en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la Libertadores.

Hoy 21:00

Se sabía que Estudiantes de La Plata iba a tener dos rivales en Perú. Porque además de Cusco FC, un equipo que ya había mostrado sus limitaciones fuera de casa en UNO, el gran enemigo era la altura. Esos casi 4.000 metros sobre el nivel del mar que suelen convertirse en una pesadilla para cualquiera. Y aunque el conjunto platense sufrió más de la cuenta, terminó rescatando un empate que puede valer muchísimo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo dirigido por Alexander Medina, que siguió el partido desde un palco con handy en mano, tuvo un primer tiempo muy flojo. Inconexo, lento y frágil defensivamente, mostró una versión completamente alejada de su identidad habitual. Apenas generó un remate al arco, perdió la posesión y encima se fue al descanso abajo en el marcador por el tanto de Colitto, luego de varios avisos de los peruanos, que en la altura logran potenciar sus virtudes y esconder sus defectos.

Pero en el complemento apareció otra cara del Pincha. Con más intensidad y decisión, comenzó a desnudar las falencias del local y encontró rápidamente el empate. Primero avisó el juvenil Fabricio Pérez con un remate que reventó el palo izquierdo del arquero Díaz. Después llegó el desahogo: combinación con el incansable Mikel Amondarain, asistencia y definición de Tiago Palacios para poner el 1-1. A partir de ahí, el trámite se inclinó para Estudiantes, que ganó confianza y fue por más.

La pausa de rehidratación terminó siendo un alivio para la visita. Allí aparecieron las indicaciones del cuerpo técnico y también la experiencia de Fernando Muslera, que acomodó al equipo dentro de la cancha y ejerció un rol clave como líder. Estudiantes entendió que debía atacar con más paciencia y menos vértigo para intentar quedarse con la victoria.

Los cambios de Medina sirvieron principalmente para refrescar piernas en un contexto físico muy exigente. Aunque el ingreso de Facundo Farías estuvo cerca de cambiar la historia: en una de sus primeras intervenciones sacó un remate que volvió a pegar en el palo y dejó al León a centímetros del triunfo.

Eso sí, el susto llegó sobre el final. Cusco había encontrado el 2-1 gracias a una definición brillante de Silva, pero el festejo peruano quedó anulado por posición adelantada. Un alivio enorme para el conjunto platense, que terminó valorando un empate trabajado en una de las plazas más complicadas del continente.

Ahora, el calendario no da respiro. Antes de visitar a Flamengo en el Maracaná dentro de 13 días, Estudiantes tendrá otra final: recibirá a Racing Club en UNO por los octavos del Apertura.